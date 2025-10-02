Asesinan a campesino con más de 20 balazos en la Sierra Negra

Tehuacán. Con más de 20 disparos fue asesinado Benito Cortés Pérez, de 43 años, vecino de Zacacoapan, población ubicada en la Sierra Negra, perteneciente a San Miguel Eloxochitlán. La víctima trabajaba como campesino y también prestaba servicio de taxi en esa región.

Este hecho de violencia ocurre a poco más de un mes de otro crimen cometido contra dos personas vecinas de Veracruz. Los habitantes de San Miguel reiteraron su petición a las autoridades estatales y federales de reforzar la vigilancia en esa zona apartada de la entidad por el temor de que la delincuencia siga avanzando.

Benito salió de su domicilio la mañana del martes para realizar un servicio como taxista, sin que se sepa hacia dónde se dirigía ni quién lo contrató, ya que solo le comentó a su pareja sentimental que tenía que salir por ese motivo.

Alrededor de las 10:30 horas abandonó su domicilio en su vehículo y dos horas más tarde su pareja recibió una llamada de la mamá de Benito, quien le solicitó trasladarse a la zona de Macuiltepec donde, supuestamente, el hombre había sufrido un accidente. Sin embargo, la realidad fue distinta ya que no se trató de un percance sino de un crimen.

Sobre la carretera que va de Zacacoapan a Temaxcalapa, a la altura de Macuiltepec, yacía el cuerpo del taxista. En el lugar, los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantaron 23 casquillos percutidos de 9 milímetros, cantidad que coincide con los impactos recibidos por la víctima.

Dos cartuchos útiles también fueron encontrados en el lugar de los hechos. Se desconoce si el vehículo de la víctima fue hallado en el sitio o si quien o quienes cometieron el asesinato lo utilizaron para darse a la fuga, ya que de este crimen no hay detenidos.

El cuerpo fue trasladado al Anfiteatro de Tecamachalco, quedando a disposición del Servicio Médico Forense encargado de realizar la necropsia de ley, mientras la FGE inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio doloso.

Los habitantes de Eloxochitlán expresaron su preocupación ante este hecho que se suma a otros dos asesinatos cometidos a finales de agosto en un camino que une Tequela con Tepepan, poblaciones limítrofes con Veracruz.

En esa ocasión las víctimas fueron halladas con las manos y los pies atados; de igual modo fueron ultimadas a tiros y se supo que eran vecinos de Veracruz. Hasta el momento se desconoce si en ese caso hay algún avance en las investigaciones.