Empleado de Joyerías Torres habría proporcionado información a los asaltantes que mataron a un ciudadano estadounidense en Solesta: FGE

Joaquín N., empleado de Joyerías Torres, fue detenido por presuntamente haber proporcionado información a los asaltantes que asesinaron el pasado 4 de julio a un ciudadano estadounidense identificado como Stanley, de 35 años, durante el robo de un reloj de alta gama en Plaza Solesta.

La fiscal especializada en homicidios dolosos, María Guadalupe Campos Rivera, confirmó que el detenido ya fue puesto a disposición de un juez de control, mientras que los dos agresores que privaron de la vida a la víctima continúan prófugos.

Con base en los trabajos de investigación y la revisión de cámaras de seguridad, las autoridades determinaron que Joaquín N. habría vendido el reloj de lujo a Stanley cuando este acudió en compañía de su esposa a la sucursal de Joyerías Torres, ubicada en el centro comercial Angelópolis.

Después de la compra, la pareja se dirigió al estacionamiento de Plaza Solesta para abordar su camioneta. De acuerdo con la carpeta de investigación, el empleado habría realizado una llamada telefónica a dos de sus cómplices, a quienes informó sobre las características del artículo adquirido, con el propósito de que cometieran el robo.

“Posteriormente, presuntamente brindó instrucciones a los agresores, quienes ubicaron a la víctima en el estacionamiento de Plaza Solesta, donde intentaron despojarlo del reloj. Al resistirse, los asaltantes le dispararon en el pecho con un arma de fuego”, detalló Campos Rivera.

Stanley, de 35 años, falleció horas después, durante la madrugada del 5 de julio, en el Hospital Puebla a causa de la herida de bala en el tórax.

Por estos hechos, Joaquín N. permanece detenido bajo investigación ministerial, mientras continúan las labores para localizar a los dos hombres que habrían ejecutado al ciudadano estadounidense.

Dos detenidos por homicidio en “La Fayuca” ya fueron vinculados a proceso

En otro tema, la fiscal especializada en homicidios dolosos informó este martes que, de los cuatro detenidos por el asesinato de un guardia de seguridad del estacionamiento del mercado Jorge Murad, conocido como “La Fayuca”, ocurrido el pasado 21 de octubre, dos ya fueron vinculados a proceso.

Los otros dos detenidos no estarían relacionados con el homicidio, como se informó inicialmente la semana pasada. Campos Rivera precisó que al menos cinco personas participaron en el ataque.

Cuatro hombres llegaron a bordo de dos motocicletas al lugar donde se encontraba Israel, de 42 años, desempeñando sus labores. Dos de ellos, que portaban mochilas de repartidores de alimentos por aplicación, accionaron armas de fuego a quemarropa y posteriormente huyeron.

Dos escaparon en una motocicleta, otro en el segundo vehículo de dos ruedas y el cuarto abordó un automóvil Vento estacionado a pocos metros del lugar, donde otro hombre lo esperaba para emprender la huida.

Horas más tarde, autoridades estatales y municipales capturaron a dos de los presuntos responsables a bordo de un vehículo, mientras que otros dos fueron detenidos en inmediaciones de “La Fayuca” por su posible participación. Sin embargo, se determinó que estos últimos no tenían relación alguna con los hechos.

Finalmente, Campos Rivera informó que las investigaciones continúan para dar con el paradero de los agresores que permanecen prófugos.

Además, las autoridades ministeriales indagan la posible participación de un hombre y una mujer identificados como Sandra N., alias “La Pioja”, y Enrique N., alias “El Kike”, quienes serían los presuntos autores intelectuales del ataque con el propósito de intimidar a locatarios y apoderarse de puntos de venta de droga en el centro de abasto. Dicha hipótesis cobró fuerza tras el hallazgo de un “picadero” dentro del propio mercado.