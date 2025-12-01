Colosio y Manzo

Un discurso pronunciado, en tiempo y circunstancias distintas, pareció determinar el destino fatal de Luis Donaldo Colosio y Carlos Manzo. En la memoria social permanece la certeza de que el discurso del 6 de marzo de 1994, dado por el sonorense, marcó su tragedia. Al pronunciarlo, quedó la sensación de que “algo” podría ocurrirle al candidato presidencial del PRI. Fue asesinado la tarde del 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, Baja California. Desde las sombras, la bajeza moral y la incapacidad política, surgió el asesinato como argumento político para cortar de tajo su visión de país. Su candidatura, proveniente de aquella vieja cultura política del “tapado” y el “dedazo”, estaba marcada por el escandaloso fraude electoral de 1988 que colocó a Carlos Salinas de Gortari, en la presidencia de la república, de quien recibía el impulso para su candidatura. Colosio se atrevió a hablar de la soga en casa del ahorcado: <<Los priístas sabemos que ser herederos de la Revolución Mexicana es un gran orgullo, pero ello no garantiza nuestra legitimidad política>>. No era todo, agregaba: <<La estabilidad, la paz interna, el crecimiento económico y la movilidad social, son bienes que hubieran sido inimaginables sin el PRI>>. El neoliberalismo económico, al que Salinas denominó “liberalismo social”, instalado mediante el fraude electoral en México, había llegado para destruir esos inimaginables bienes.

La crítica de Colosio fue franca: <<Sólo los partidos autoritarios pretenden fundar su legitimidad en su herencia. Los partidos democráticos la ganamos diariamente. (…) Sabemos que en este proceso, sólo la sociedad mexicana tiene asegurado un lugar. Los partidos políticos tenemos que acreditar nuestra visión. (…) Nadie podrá asegurarnos un papel en la transformación de México si nosotros no luchamos por él, si nosotros no lo ganamos ante los ciudadanos. (…) Hoy vivimos en la competencia y a la competencia tenemos que acudir; para hacerlo se dejan atrás viejas prácticas: las de un PRI que sólo dialogaba consigo mismo y con el gobierno, las de un partido que no tenía que realizar grandes esfuerzos para ganar. (…) No queremos candidatos que, al ser postulados, los primeros sorprendidos en conocer su supuesta militancia, seamos los propios priístas>>. Difícilmente podría dudarse que el asesinato de Colosio, marcó el principio del fin que hoy vive su partido, por desatender su planteamiento político.

La autocrítica de Colosio no fue superficial: <<Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales>>. El discurso describió nítidamente el México formado bajo el estrenado neoliberalismo en el sexenio 1988-1994: <<Yo veo un México de comunidades indígenas, que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso; (…) un México de campesinos que aún no tienen las respuestas que merecen…un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan…un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleo, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación…un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen…un México de empresarios, de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad en las autoridades…un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas…Un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores, que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos…>>. El salinismo calificó este discurso de “populista”. Colosio como candidato, representaba la posibilidad de ruptura con el modelo económico neoliberal. Esa posibilidad cobró su vida.

Desde ese entonces, Colosio dejaba un antecedente: <<Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan>>. Si Colosio veía angustia ciudadana por la inseguridad y, ambas, hoy, se ven potenciadas; significa que el problema no se atendió adecuadamente y, que, incluso, se dejó crecer. Al sonorense le había tocado presenciar, con Salinas, seis años de economía neoliberal caracterizada por el desmantelamiento de las bases económicas, políticas e ideológicas del llamado Estado de Bienestar. Privatización y Estado obeso fueron las antípodas elegidas por los grandes capitales y los gobernantes, sobre las cuales se colgaron las de eficiencia privada y burocratismo estatal como sinónimo de ineficiencia, para convencer al pueblo mexicano que la privatización de las empresas del Estado era la ruta a seguir en la economía.

Durante el sexenio de Salinas se privatizaron, es decir, su gobierno transfirió a manos privadas, a precio de ganga: puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, aduanas, bancos, telefonía, ejidos, etc. De esta transferencia surgió el selecto grupo de hombres que se encumbraron como los más ricos de México. La cara oculta de la privatización fue la retracción del Estado de la vigilancia y supervisión sobre tales bienes y, por consecuencia, el establecimiento de las bases políticas, jurídicas y materiales para que el trasiego de drogas ilegales corriera libremente por aire, mar y tierra bajo vigilancia privada. La criminalidad es hija natural del capitalismo en tanto históricamente ha sido método privilegiado de acumulación originaria de capital. Esa privatización de los bienes nacionales ocurrió durante los gobiernos de Salinas a Peña Nieto; este último, todavía, mediante la “Reforma Energética”, en 2015, abrió puerta a la privatización de los campos petroleros y la generación de electricidad con intención, a corto plazo, de transferir Pemex y CFE a manos privadas. Los bienes de la Nación fueron puestos en subasta.

Carlos Manzo, al llegar a la presidencia municipal, decidió retomar el compromiso con la reducción de la inseguridad en Uruapan -su tierra natal-, convirtirtiéndose en símbolo de resistencia frente al crimen organizado. Su discurso anticrimen era directo: <<No vamos a pactar con ningún grupo delictivo…Hay que detenerlos a como dé lugar…hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con esos tecatos y esas lacras de la sociedad>>. Sus diferencias con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fueron de dominio público: <<Vas a tener que pasar sobre mi cadáver y vas a tener que matar a mucha gente…Hoy tienes a todos los corruptos que criticaste en campaña trabajando en tu gobierno, traicionando los principios del obradorismo que dices defender…No te vamos a dejar Uruapan>>. Su crítica al gobierno federal era fuerte: <<A la presidenta este país ya se le fue de las manos…El país se nos está yendo. El crimen se ha vuelto parte del paisaje…Nosotros enfrentamos solos a la delincuencia. No hay estrategia, no hay Estado. No puede haber abrazos para los delincuentes, para los delincuentes tiene que haber chingadazos cuando atentan contra gente inocente>>. Fueron posicionamientos políticos decisivos, pronunciados con vehemencia en los medios de información proclives a la oposición, acérrimos detractores de la Cuarta Transformación a la que descalifican por populista.

El 11 de agosto pasado, en su primer informe de gobierno, Manzo se dirigió al crimen organizado: <<Si continúan las agresiones a la ciudadanía, la plaza y los cerros están disponibles para enfrentarse en la madrugada>>. Con ello abrió dos flancos de confrontación al mismo tiempo: con el gobierno estatal y con el crimen organizado. Mala señal en este aspecto fue que, luego de ocurrido el asesinato, los grandes medios de información establecieran y difundieran apresuradamente sus opiniones o creencias sobre el hecho, responsabilizando del crimen al gobierno federal. Hacer de la tragedia humana, argumento de propaganda dirigida contra quienes se consideran adversarios o enemigos políticos, sin que el crimen haya sido investigado y esclarecido por la autoridad competente, es yuxtaponer un poder fáctico por encima del legítimamente constituido y conlleva, en los hechos, un linchamiento mediático inaceptable por el prejuicio político que se busca crear entre la población, sin que se haga explícito el motivo por el que se lleva a cabo esa condena anticipada en forma de propaganda. Concitar rencor contra alguien, sobre un hecho delictivo no esclarecido, implica aprovechar inmoralmente un prejuicio creado con fines políticos. Viene a la memoria el caso de Paco Stanley. En ciertas circunstancias, este proceder de los medios asemeja al del ladrón que grita “al ladrón, al ladrón”.

En el asesinato de Colosio los medios informativos difundieron la “teoría del asesino solitario” centrando en Mario Aburto la responsabilidad por el magnicidio. Esta versión se tuvo por válida durante los gobiernos habidos del salinismo al peñismo. Esa teoría empieza a cuestionarse ahora con la reciente captura del presunto “segundo tirador”: <<La captura de Jorge Antonio “N”, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), volvió a poner en el foco el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994 en Lomas Taurinas>>. A pesar que las investigaciones ministeriales siempre dieron cuenta de la existencia de un probable segundo tirador: <<Entre las pruebas recabadas, se encontraron rastros de sangre de Colosio en su ropa y evidencia química que lo vincula al disparo de un arma>>, la Procuraduría General de la República (PGR) dejó en libertad a este hombre al día siguiente, tras determinar que el arma que quitó la vida a Colosio había sido la portada por Aburto ¿Cuáles habrían sido las razones para no investigar esta segunda posibilidad en el magnicidio?.

El fraude electoral de 1988 había hecho nacer fuertes vínculos políticos entre el dominante PRI y el leal opositor PAN; entre Salinas y Diego Fernández, jefe de la bancada panista y presidente de la Cámara de Diputados, quien consiguió la autorización para quemar las boletas de la votación en las que constaba la voluntad popular expresada en las urnas de aquella jornada electoral. El hombre barbado no sólo se convirtió en “La Ardilla” de Los Pinos, sino apareció como candidato presidencial panista encargado de descarrilar el segundo intento de Cuauhtémoc Cárdenas para ocupar la presidencia de la república. El debate entre los candidatos de aquel 12 de mayo de 1994, permitió a Fernández cumplir su cometido y, luego, abandonar la campaña electoral para dar paso al triunfo del candidato designado por Salinas, Ernesto Zedillo. El modelo neoliberal de la economía podía continuar. Zedillo, Fox, Calderón y Peña lo siguieron al pie de la letra.

Los procesos electorales de 2018 y 2024 mostraron que la izquierda supo interpretar adecuadamente la voluntad popular que la empoderó y refrendó; y, que la derecha partidista representante de la élite económica financiera industrial, no tenía alternativa electoral para ofrecer, más que el retorno al pasado. En este afán, la derecha ha recurrido a formas extra electorales con el objetivo de desplazar a los gobiernos progresistas emanados del voto popular. Así lo acreditan, cuatro hechos hasta ahora: 1) El Frente Nacional Anti Amlo (Frenaaa) se propuso derrocar al presidente López Obrador en 2020, antes que cumpliera su segundo año de gestión a fin de que se nombrara un presidente interino; 2) El 2 de junio de 2024, a las 19 horas, la candidata Xóchitl Gálvez emitió un mensaje nacional declarándose ganadora de la elección, sin existir resultados oficiales. (Gálvez pide a AMLO “respetar” su triunfo y, sin mostrar un solo dato, dice que ganó); (Líderes del PAN, PRI y PRD exigen a medios no adelantarse con resultados electorales) Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal, prohijaron la posibilidad de destituir, inhabilitar y encarcelar a la presidenta Claudia Sheinbaum con base en el presunto desacato de una suspensión provisional, dictada por la juez Nancy Juárez Salas; y, 4) La creación de violentos disturbios el 15N, frente a Palacio Nacional que, para generar percepción de ingobernabilidad, la oposición está ofreciendo a Donald Trump para propiciar una intervención militar en México. (La Casa Blanca insiste en la intervención militar en México para acabar con los carteles: “Es una promesa del presidente al pueblo americano”), (La Jornada: Hay graves problemas en México; no estoy contento, señala Trump). Obcecada, no quita el dedo del renglón.

Acudir a las vías de facto, sin proyecto de país, sin figuras políticas de peso, colaron la idea que por vía electoral no retornaría al poder; sin embargo, tal hipótesis dejaba el cabo electoral suelto en el intento de alcanzar ese objetivo. El asesinato de Carlos Manzo, por lo que se observa, podría ser utilizado en ambas vías: intervención/elección, según exijan las circunstancias. El crimen atrajo atención nacional e internacional al presentarse, noticiosamente, la participación del crimen organizado en su ejecución. Hizo que, inmediatamente, el hecho se ligara con las amenazas proferidas por el presidente de Estados Unidos (EU) quien, al haber declarado a los cárteles de la droga “organizaciones terroristas internacionales”, los considera susceptibles de ser abatidos, en territorio nacional, mediante el mecanismo de invasión militar (EU planea ataques contra carteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas); también, con el hecho de que conspicuos políticos del espectro opositor piden abiertamente esa intervención extranjera en México. Esta orientación que favorece la intervención fue ratificada, en Uruapan, por el diputado local Carlos Bautista Tafolla quien: <<Señaló que si no pueden, deben aceptar la ayuda de Estados Unidos y no caer en la arrogancia, de no recibir el apoyo que otros países ofrecen>>. (Enseñaremos a Morena a respetar el Movimiento del Sombrero tras asesinato de Carlos Manzo, asegura Carlos Bautista Tafolla). La presunta participación del Cartel Jalisco, sin deslinde en el asesinato, significaría que la organización criminal persigue ¿ser aniquilada por las fuerzas de intervención de EU o, sólo contribuir a lograr que se dé esa intervención?

Debe recordarse que, antes de su muerte, Carlos Manzo lanzó severas críticas al gobierno de Felipe Calderón: <<Señaló que la violencia que padece el país actualmente se originó el 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente inició la militarización como parte de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Según Manzo, dicha estrategia no buscó proteger a la ciudadanía, sino beneficiar a grupos criminales. Acusó a Calderón de haber llegado al poder de manera ilegítima y de haber involucrado a las Fuerzas Armadas en acciones contrarias a la ley. También recordó que su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Para Manzo, esa etapa fue “una militarización con complicidad criminal”, cuyas consecuencias aún persisten>>. (Vicente Fox y Felipe Calderón condenan el asesinato del presidente municipal de Uruapan – Infobae). El diagnóstico más terrible sobre las causas del problema de la inseguridad pública en el país, actualmente. Atroz para efectos electorales.

Connotadas figuras de la oposición han externado sus condolencias y, asumido posición política sobre la muerte de Manzo. Quizá, Vicente Fox ha sido el más prolijo en sus manifestaciones: <<Me quito el sombrero ante lo majestuoso de Carlos Manzo, un hombre ejemplar, un mexicano que nos ha dado una gran lección. Siempre he dicho que un hombre con cara y apellido y un sombrero puede cambiar el mundo entero, puede cambiar México. Aquí está la llamada que estábamos esperando los mexicanos. Él representa el país que queremos, el México que soñamos, de valores de ética, transparente, productivo, bravo Carlos Manzo, me quito el sombrero ante lo majestuoso y el gran ejemplo que nos has dado>> (Me quito el sombrero ante lo majestuoso de Carlos Manzo: Fox dedica mensaje); <<Claudia, si no puedes, renuncia y deja que otros hagamos lo necesario para limpiar nuestro país de criminales, matones y sinvergüenzas>>. (Vicente Fox reacciona a muerte de Carlos Manzo). <<Hace unos días, en una entrevista con Carlos Alazraki, en su programa en Atypical, al preguntarle cómo lograr una cruzada nacional para llamar a la población mexicana de ir a votar y cambiar el rumbo del país, el expresidente Vicente Fox expresó: “La mitad, más de la mitad, ya lo hizo Carlos Manzo, la otra mitad está en nuestras manos, está en manos de los ciudadanos”>>. (- Juárez Noticias). Diego Fernández de Ceballos calificó el suceso en el título de un artículo de opinión: <<Asesinato atroz, muerte maravillosa>>; Felipe Calderón apuntó en su red social: <<Felipe Calderón escribió en su cuenta de X que lamentaba “profundamente el cobarde asesinato” del alcalde michoacano. Envió condolencias a la familia de Manzo y a los habitantes de Uruapan, además de sumarse a las exigencias de justicia para esclarecer el crimen>>. La sombra de instrumentalización de una tragedia con fines electorales.

La noticia relevante sobre el caso, este fin de mes, dice que el (Movimiento del Sombrero anuncia que va por la Presidencia), con el impulso de dos figuras centrales: la viuda, Grecia Quiroz y, el diputado Carlos Bautista Tafolla quien, como vocero, dice: <<Nosotros vamos a ir por la gubernatura (de Michoacán) y después vamos a ir por la Presidencia de la República, porque eso era lo que quería Carlos (Manzo)>>. Esta proyección requerirá que el pueblo mexicano vaya realizando el análisis puntual de la tragedia del munícipe para acercarse, lo mejor posible, a resolver la pregunta central que envuelve a toda investigación criminal: ¿a quién o a quiénes beneficia la muerte de Carlos Manzo? El neoliberalismo ha hecho mártires a Colosio y Manzo al eliminarlos, a uno, para permitir su continuidad; a otro, en búsqueda de su retorno como modelo económico dominante.