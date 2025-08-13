Asesinan en ataque directo a canadiense que vendía lotes en Tehuacán

La noche del martes fue asesinado de al menos cuatro disparos Francisco José Kelleher Ramírez, de 52 años, canadiense y dedicado a la compra-venta de lotes, en la colonia La Pedrera de Tehuacán.

De acuerdo con el testimonio de su pareja a policías municipales, alrededor de las 20:15 horas ambos se retiraban tras pagar el servicio de electricidad en un cajero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando fueron interceptados sobre la calle Miguel Lerdo de Tejada, entre 3 y 5 Poniente.

En ese punto, dos hombres a bordo de una motocicleta de color negro con amarillo se les acercaron; uno de ellos descendió del vehículo, se aproximó y disparó en al menos cuatro ocasiones contra Kelleher.

El hombre quedó tendido en el asfalto mientras su pareja pedía auxilio. Vecinos, alertados por los disparos y los gritos, llamaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar junto con paramédicos de Bomberos, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Según los socorristas, Kelleher recibió impactos de bala en el tórax, costillas, mandíbula y cabeza.

Los agentes municipales acordonaron la zona para preservar la escena, mientras peritos criminalistas de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias.

Las autoridades señalaron que Kelleher contaba con antecedentes penales y que residía en el municipio, donde se dedicaba a la compra-venta de lotes y a la promoción de juicios de usucapión, procesos legales mediante los cuales una persona puede adquirir la propiedad de un bien inmueble al poseerlo de forma continua, pacífica y pública.

Por la información recabada y la forma en que se perpetró el crimen, las autoridades investigan el caso como un ataque directo.