Miércoles, agosto 13, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Asesinan en ataque directo a canadiense que vendía lotes en Tehuacán

Isaí Pérez Guarneros

La noche del martes fue asesinado de al menos cuatro disparos Francisco José Kelleher Ramírez, de 52 años, canadiense y dedicado a la compra-venta de lotes, en la colonia La Pedrera de Tehuacán.

De acuerdo con el testimonio de su pareja a policías municipales, alrededor de las 20:15 horas ambos se retiraban tras pagar el servicio de electricidad en un cajero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando fueron interceptados sobre la calle Miguel Lerdo de Tejada, entre 3 y 5 Poniente. 

En ese punto, dos hombres a bordo de una motocicleta de color negro con amarillo se les acercaron; uno de ellos descendió del vehículo, se aproximó y disparó en al menos cuatro ocasiones contra Kelleher.

El hombre quedó tendido en el asfalto mientras su pareja pedía auxilio. Vecinos, alertados por los disparos y los gritos, llamaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar junto con paramédicos de Bomberos, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Según los socorristas, Kelleher recibió impactos de bala en el tórax, costillas, mandíbula y cabeza. 

Los agentes municipales acordonaron la zona para preservar la escena, mientras peritos criminalistas de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias.

Las autoridades señalaron que Kelleher contaba con antecedentes penales y que residía en el municipio, donde se dedicaba a la compra-venta de lotes y a la promoción de juicios de usucapión, procesos legales mediante los cuales una persona puede adquirir la propiedad de un bien inmueble al poseerlo de forma continua, pacífica y pública.

Por la información recabada y la forma en que se perpetró el crimen, las autoridades investigan el caso como un ataque directo.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Hallan fósil de mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia chilena

La Jornada -
Santiago. Científicos descubrieron el fósil de un mamífero, del tamaño de un pequeño ratón, que vivió en la era de los dinosaurios en la...
Internacional

Entre ataques y hambre, mueren 123 palestinos en Gaza en las últimas 24 horas

La Jornada -
El Cairo. El ejército israelí bombardeó la Ciudad de Gaza el miércoles, antes de una toma de control prevista, y otras 123 personas murieron...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:43

Asesinan en ataque directo a policía custodio en inmediaciones del penal de San Miguel

Isaí Pérez Guarneros -
La mañana de este jueves fue asesinado un policía estatal custodio del penal de San Miguel, identificado como Juan Pablo, de 36 años de...

Asesinan a tiros a un hombre en Bosques de San Sebastián

Isaí Pérez Guarneros -
Durante la madrugada de este sábado, un hombre identificado como Jesús, alias El Cholula, fue asesinado a tiros en la colonia Bosques de San...

A tiros privan de la vida a exalcalde de Altepexi Alberto Hernández Feliciano

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Altepexi. Alberto Hernández Feliciano, expresidente de Altepexi, fue asesinado a tiros esta mañana a la entrada de este municipio, cuando circulaba a bordo de...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025