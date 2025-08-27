Asesinan a segundo abogado en Tehuacán en menos de un mes

De tres disparos fue asesinado el abogado Andrés Bautista Santiago, de 43 años, cuando se dirigía a una tienda de autoservicio junto con su pareja sentimental, quien resultó ilesa. Este es el segundo abogado asesinado en Tehuacán en lo que va del mes. El primero fue Francisco José Kelleher Ramírez, de 52 años, acribillado el pasado 12 de agosto en la colonia La Pedrera.

Ambos profesionistas del derecho llevaban litigios relacionados con terrenos, aunque hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha confirmado si estos crímenes están vinculados.

Este nuevo caso de violencia en Tehuacán se suma al doble feminicidio registrado la semana pasada en la carretera Tehuacán-Teotitlán, a la altura de San Diego Chalma, hecho que presuntamente fue un ajuste de cuentas.

El ataque armado contra Bautista Santiago ocurrió la noche del lunes en la calle 8 Sur, casi esquina con la 1 Poniente. Dos sujetos en motocicleta lo interceptaron y uno de ellos le disparó sin mediar palabra, provocándole tres heridas fatales.

Vecinos del lugar reportaron el ataque al 911. Técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja Tehuacán confirmaron que el abogado ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la necropsia correspondiente y se inició la carpeta de investigación.

Francisco José Kelleher, el primer abogado asesinado este mes, era de origen canadiense y radicaba en Tehuacán desde hace tiempo. Se especializaba en juicios de usucapión y contaba con antecedentes penales. Fue asesinado tras acudir con su esposa a pagar la luz en un cajero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en la calle Miguel Lerdo de Tejada.

Hasta el momento se desconoce si estos dos homicidios están relacionados, lo que se sabe es que ambos abogados se dedicaban a llevar litigios sobre terrenos; José Kelleher atendía, sobre todo, juicios de usucapión; asimismo trascendió que contaba con antecedentes penales.

