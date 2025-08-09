Asesinan a tiros a un hombre en fraccionamiento Valle de San Miguel en Huejotzingo

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado en el fraccionamiento Valle de San Miguel, en el municipio de Huejotzingo. De acuerdo con testimonios, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon frente a un domicilio y después huyeron de la zona.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Tecayehuatzin, entre avenida Guadalupe y Juan Pablo II, donde vecinos reportaron a la Policía Municipal varias detonaciones de arma de fuego.

Cuando paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) llegaron al lugar para brindarle atención, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Agentes policiacos acordonaron la escena para preservar indicios y evitar el acceso de personas ajenas, en tanto arribaban agentes de investigación de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE).

Peritos criminalistas se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver, que será trasladado al anfiteatro de la ciudad de Puebla, donde se espera que se le practique la necropsia de ley.

Fuentes policiales indicaron que los responsables se desplazaban en una motocicleta y escaparon del fraccionamiento tras la agresión, por lo que se implementó un operativo de búsqueda en la zona sin que hasta el momento se haya reportado su detención

