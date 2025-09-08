Lunes, septiembre 8, 2025
Asesinan a tiros a matrimonio al interior de su vivienda en San Andrés Azumiatla. Foto ES IMAGEN
Isaí Pérez Guarneros

Una mujer y un hombre, presuntamente esposos, fueron asesinados a balazos dentro de su domicilio en la colonia Santa Cruz La Isla, perteneciente a la junta auxiliar San Andrés Azumiatla de la capital poblana.

De acuerdo a versiones extraoficiales, fue el hermano del hombre ejecutado, cuyo nombre no ha sido revelado de manera oficial, quien descubrió los cuerpos la mañana de este lunes al acudir a la vivienda.

Según su testimonio a los policías municipales, alrededor de las 10 horas llegó al domicilio de su hermano y llamó insistentemente a la puerta sin obtener respuesta. Ante la falta de señales, decidió brincar la barda de la casa y, al ingresar, encontró sin vida a su familiar y a su cuñada. Cerca de los cadáveres se localizaron varios casquillos percutidos.

El hombre dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, así como efectivos de la Policía Estatal, quienes confirmaron el doble homicidio.

Tras verificar los hechos, las autoridades notificaron a la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), que desplegó agentes ministeriales y peritos para iniciar con las diligencias correspondientes. 

Hasta el cierre de esta edición, la zona permanecía acordonada para el levantamiento de los cuerpos, mientras personal del Ejército Mexicano brindaba apoyo en el resguardo perimetral.

De manera extraoficial, vecinos señalaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego horas antes del hallazgo, aunque este testimonio aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Las primeras investigaciones ministeriales apuntan a que podría tratarse de un ataque directo contra la pareja; sin embargo, el móvil del crimen continúa bajo investigación pericial.

También puedes ver: Ejecutan a dos hombres en San Andrés Azumiatla

Renace la rebelión anticolonial en Puerto Rico con nuevo ritmo

-
Nueva York y Washington., En Puerto Rico renace un movimiento anticolonialista con una nueva generación y con nuevo ritmo que enfrenta las políticas de...
Habrá recursos para consulados mexicanos en EU por “injustas” redadas del ICE: Sheinbaum

-
Ciudad de México. Ante las “injustas” redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos...

-
-
-
-
-
-
