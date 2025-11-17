Asesinan a hombre en la Central de Abasto; suman 5 ejecuciones en 72 horas al norte de la capital

Poco después de las 13:30 horas de este lunes, un hombre fue asesinado de cinco disparos de arma de fuego en la Central de Abasto de la capital poblana. De forma preliminar, se informó que la víctima sería el propietario del negocio Pollos Corona.

Con este hecho, suman cinco ejecuciones registradas al norte de la ciudad desde el pasado viernes, cuando dos hombres, identificados como Ricardo, de 30 años, y Rubén, de 52, fueron atacados a tiros y asesinados en la junta auxiliar de La Resurrección. Un día después, fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes aún sin identificar, con múltiples heridas causadas por arma de fuego, en la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio.

En relación con el ataque en la Central de Abasto, los agresores habrían aprovechado la disminución de comerciantes por el día de asueto, derivado del puente por la conmemoración de la Revolución, para perpetrar la agresión contra el dueño de la distribuidora de pollos. Aunque las autoridades confirmaron su vínculo con el negocio, datos como su nombre y edad permanecen bajo reserva.

Te puede interesar: Percepción de inseguridad en Puebla se mantiene por encima de 81% en 2025; 5.2 puntos más alto que hace un año: Inegi

Tras las detonaciones, que habrían sido realizadas con un fusil AR-15, testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al sitio, el cual, al cierre de esta edición, permanecía acordonado.

Los cuerpos de seguridad esperan la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cuerpo, trasladarlo para la necropsia de ley y confirmar su identidad.

Fue la tarde-noche del pasado viernes cuando, en la colonia 2 de Marzo de La Resurrección, dos hombres. Rubén, de 52 años, y Omar Ricardo, de 30, fueron asesinados a tiros por varios sujetos que arribaron en dos vehículos a un negocio de venta de alimentos donde ambos se encontraban comiendo. Tras realizar el ataque, los agresores huyeron. La FGE ya investiga el móvil del presunto ataque directo y una posible relación de una de las víctimas con la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

Un día después, habitantes de las calles 124 B Poniente y 3 de Enero, en San Sebastián Aparicio, reportaron el hallazgo de dos hombres inconscientes en un terreno baldío. Agentes de la Policía Municipal, acompañados por paramédicos de Protección Civil, acudieron al lugar, donde confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales y presentaban múltiples heridas, tanto físicas como por arma de fuego.

Los cuerpos fueron trasladados al Semefo de la capital, donde permanecen en calidad de desconocidos. Hasta el momento, no se ha establecido el móvil del ataque ni se han reportado detenciones relacionadas con este doble homicidio.

Esta serie de ejecuciones se suma a los recientes hallazgos de cuerpos con huellas de extrema violencia en la vía pública al norte de la ciudad. En La Resurrección, el pasado 24 de octubre fue abandonado el cuerpo mutilado y decapitado de una persona dentro de bolsas de plástico, debajo del “Puente de Piedra”. Cinco días después, se localizó una cabeza humana en la colonia 2 de Marzo, cuyo análisis forense continúa para identificar a la víctima y determinar si guarda relación con el caso previo.

Puedes ver:Abandonan dos cadáveres al interior de bolsas negras en el “Puente de Piedra” de La Resurrección

En fechas cercanas también fue encontrado el cuerpo sin vida y con signos de tortura de Patricia Rubin, presunta líder de una banda dedicada al robo a usuarios del transporte público, en un canal de agua ubicado en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

Hasta ahora no se han registrado detenciones ni personas vinculadas a proceso por estos hechos, por lo que las investigaciones ministeriales continúan en curso.