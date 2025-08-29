Jueves, agosto 28, 2025
Asesinan a cuchilladas a un hombre en San Jerónimo Tecuanipan

Autoridades aún no han logrado establecer la identidad de la víctima

Hallan a un hombre apuñalado en San Jerónimo Tecuanipan y otro cadáver en La Cuchilla; FGE investiga ambos casos
Isaí Pérez Guarneros
Isaí Pérez Guarneros

ecinos de San Jerónimo Tecuanipan encontraron la tarde-noche del miércoles el cuerpo sin vida de un varón de entre 30 y 35 años de edad en un camino de terracería de dicha localidad.

Las autoridades detallaron que el fallecido presentaba varias lesiones en el abdomen producidas por un objeto punzocortante. Muy cerca del sitio fue hallado un vehículo Volkswagen Bora blanco en aparente abandono, el cual presuntamente estaría relacionado con el asesinato.

Tras el aviso al 911, policías municipales acudieron junto con paramédicos de SUMA, quienes confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

Peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) efectuaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron al Semefo, donde se practicará la necropsia de ley.

Durante las diligencias, los agentes locales entrevistaron a pobladores que aseguraron haber visto a tres individuos corriendo por la zona minutos antes del hallazgo. Con base en estas declaraciones, las primeras indagatorias indican que la agresión se consumó en el mismo sitio donde fue encontrado el cuerpo.

El Volkswagen Bora quedó bajo resguardo del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de la víctima sigue sin ser establecida y tampoco se ha precisado el móvil del homicidio.

De acuerdo con la FGE, en los primeros siete meses de 2025 se había registrado únicamente un asesinato en marzo, por lo que este caso representaría el segundo hecho violento del año. En comparación, en el mismo periodo de 2024 también se documentaron dos homicidios dolosos en esa demarcación.

Localizan cadáver en inmediaciones de La Cuchilla en la capital

Esa misma tarde, en inmediaciones del mercado de La Cuchilla, al norte de la capital poblana, fue localizado el cadáver de un hombre envuelto parcialmente en una lona de plástico.

En un primer momento, diversos medios atribuyeron el hecho a la delincuencia organizada y difundieron que el cuerpo había sido “embolsado”. Sin embargo, autoridades aclararon posteriormente que se trataba de un hombre en situación de calle, cuyo cuerpo ya presentaba varios días en estado de descomposición.

La confusión se generó porque el cadáver estaba cubierto con cartones y una lona, lo que dio pie a versiones relacionadas con bandas criminales. El hallazgo movilizó a Policía Estatal y al Ejército Mexicano.

La FGE confirmó que la necropsia de ley será determinante para conocer las causas de la muerte, por lo que el cuerpo fue trasladado al Semefo de la capital.

