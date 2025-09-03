Aseguran normalistas de Teteles que infiltrados quemaron el camión de RUTA

Las alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo se deslindaron de la quema de un camión de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), la cual ocurrió en el marco de una protesta que ellas realizaban con el apoyo de sus compañeros del plantel Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El deslinde de las estudiantes ocurrió luego de que el gobierno estatal difundió videos en los que aparecen hombres encapuchados vandalizando el vehículo de servicio público y fotografías en las que esos mismos varones aparecen junto a las jóvenes y subiendo a los camiones con los que se trasladaron, de Teteles a la capital poblana, algunos neumáticos que usaron durante su protesta en las inmediaciones de Casa Aguayo, sede de la Secretaría de Gobernación estatal.

Algunas de esas llantas fueron incendiadas durante la protesta, pero las normalistas afirman que en ningún momento prendieron fuego a la unidad de RUTA. De hecho, aseguran las jóvenes que dejaron encendidos algunos neumáticos y que se subieron a sus camiones para emprender la retirada, cuando ocurrió el siniestro y por esa causa fueron retenidas por entre 350 y 400 policías, algunos de los cuales desenfundaron pistolas.

La atención mediática se centró en la protesta que ocurrió desde la mañana en el bulevar Héroes del 5 de Mayo y la encrucijada con la 14 Oriente, cerca de Casa Aguayo, pero también hubo una movilización en Teteles de Ávila Castillo, a donde un grupo de aproximadamente 70 estudiantes acudieron a protestar a la presidencia municipal y luego se apoderaron del edificio, acusando al alcalde de pretender vulnerar al Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Libre” de la Escuela Normal Rural.

Casi al mismo tiempo que en la ciudad de Puebla se quemó el autobús de RUTA y se retuvo a las estudiantes y sus compañeros de Ayotzinapa, en Teteles un grupo de no menos de 50 hombres desalojó violentamente a las normalistas de la sede de la alcaldía en ese municipio de la Sierra Norte de Puebla.

Las normalistas aseguraron que el “grupo de choque” forma parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 23, al que también acusan de hostigarlas desde hace meses.

Por la noche, cuando el gobierno estatal afirmó que los camiones con los estudiantes ya habían sido revisados y que se estaban regresando a Teteles, desde ese municipio integrantes del Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Libre” afirmaron que no tenían conocimiento de que sus compañeras y compañeros estuvieran de regreso.

Entre otras cosas, las jóvenes solicitaban hacer efectivos los acuerdos firmados en 2023 sobre la matrícula externa y denunciar la negativa al diálogo por parte de la SEP y directivos de la Normal.