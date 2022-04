Aseguran en mensaje que músicos de Orquesta Típica y Cecamba sí reciben honorarios

Músicos de la Orquesta Típica y del Cecamba afirmaron que ellos no tienen problemas con el pago de sus salarios, como sucede con la Orquesta Sinfónica de Puebla.

A través de facebook, en la página de La Jornada Lozan and Melba publicó:

“Buenas noches escribo por una publicación sobre la orquesta sinfónica de Puebla, ya que en base a los problemas de falta de pago, en ningún momento los integrantes de la Orquesta Típica del Estado de Puebla ni Cecamba han estado de acuerdo con la Orquesta sinfónica, ese tipo de problemas deben resolverlo con sus administrativos, por lo que les pido No incluyan a la Orquesta Típica ni a Cecamba del problema que están planteando los integrantes de la Sinfónica, pido ser deslinde de las noticias que están publicando ya que nos están incluyendo en un problema laboral, cosa que nosotros integrantes de la orquesta Típica no tenemos, mucho menos con el secretario de Cultura Arq. (sic) Sergio Vergara el cual siempre ha sido muy atento y cualquier duda o situación nos ha sido resuelta. Pido que ya no incluyan a la Orquesta Típica de futuras publicaciones, gracias por su atención”.