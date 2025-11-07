Viernes, noviembre 7, 2025
NoticiasEstado

Aseguran en Atlixco vehículo con placas reportadas como robadas

Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco, Pue. — Elementos de la Secretaría local de Seguridad Ciudadana (SSC)  aseguraron un vehículo cuyas placas presentaban reporte de robo. Esto durante un operativo realizado sobre la carretera federal Atlixco–Puebla.

El hecho se registró tras un reporte vía radio y mediante el cual se alertó sobre un automóvil modelo 2009 que arrojó coincidencia positiva en la base de datos de vehículos robados.

De inmediato los uniformados implementaron acciones de búsqueda logrando ubicar la unidad sobre la calle 10 Oriente, en la colonia Centro de la ciudad.

En el sitio los oficiales entrevistaron al conductor quien presentó la documentación correspondiente y aseguró haber adquirido el vehículo recientemente en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Puebla.

Luego de dar aviso al Ministerio Público, las autoridades confirmaron que el reporte de robo correspondía únicamente a las placas de circulación, no al vehículo en sí. No obstante, la unidad fue asegurada y trasladada al corralón autorizado para continuar con las investigaciones pertinentes.

