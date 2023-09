Asegura Tlatehui que PMDU protege de expansión inmobiliaria a zonas agrícolas y áreas verdes

Este lunes el ayuntamiento de San Andrés Cholula iniciará reuniones informativas para presentar a los pueblos originarios la propuesta de Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), el cual, asegura el edil Edmundo Tlatehui Percino (ET), incluyó las principales propuestas que esas comunidades hicieron y garantiza que no habrá expansión inmobiliaria sobre predios agrícolas y áreas verdes

En entrevista con La Jornada de Oriente (JO) el alcalde –quien milita en el Partido Acción Nacional– afirma que el documento del PMDU y las aportaciones hechas por los pueblos y otro actores de San Andrés están disponibles para quien quiera revisarlas en las plataformas digitales de la Comuna.

La entrevista completa puede ser consultada en el canal de youtube y la página de facebook de esta casa editorial.

“Ha sido un proceso ya de varios meses en los que pues hemos seguido los pasos que nos establece la ley, donde la ciudadanía expresó cuáles eran las problemáticas que tienen en su entorno y posteriormente este trabajo realizó con los pueblos originarios llegando también a cada comunidad para que ellos expresaran cuáles eran sus inquietudes. Una vez que se tuvo toda esta información obviamente se empezó a procesar. Se han tenido consultas de acuerdo con el avance que se ha ido presentando este trabajo, mismo que también ha reconocido los diferentes sectores del propio Consejo de Desarrollo Urbano del municipio, y bueno, pues se ha dado atención, cumplimiento a esa apertura que ha tenido este gobierno para poder recabar toda esa información y poderla plasmar en una propuesta”, indicó el munícipe.

“Algo que es muy importante es que participaron muchas personas: líderes, juntas auxiliares y colonias, también autoridades eclesiásticas, me refiero a mayordomos, fiscales, cámaras empresariales, cámaras de la construcción; también estuvieron presentes las distintas universidades que alberga nuestro municipio, las cuales siempre estuvieron dispuestas a aportar. Y, por supuesto, también participaron en todas y cada una de estas sesiones los pueblos originarios, vecinos que de alguna manera tienen la preocupación por el municipio y que estuvieron vertiendo sus propuestas, que han sido tomadas en cuenta y el resultado es la suma de propuestas de necesidades del contexto que vive cada comunidad, es lo que hoy se tiene y lo que se ha realizado a través de este proyecto de actualización de programa”, abundó.

JO– ¿Qué innovaciones destacaría usted en este programa?

ET– Algo muy importante, que fue una petición muy recurrente por parte de gente identificada como pueblos originarios es el respeto a las áreas verdes, situación que pues ellos manejaban un porcentaje, nosotros incluso tenemos un porcentaje mayor al día de hoy. Prácticamente las zonas agrícolas se respetan, tendrán muy poco impacto. Y cuando digo muy poco impacto es porque no se prohíbe el hecho de construir una casa habitación, si es tu propiedad poderla desarrollar, pero sí está muy restringido para otro uso para otro desarrollo.

JO– ¿Qué hay de las densidades?

ET– Las densidades prácticamente no existen en zonas agrícolas, más que la oportunidad de construir una vivienda y eso por un propietario. Entonces se está atendiendo esta petición y esta preocupación que tienen los pueblos originarios.

Lo que buscamos a través de este programa es que existen muchos lotes todavía en zonas ya urbanizadas, en zonas que ya cuentan con toda la infraestructura desde alumbrado público, drenaje, una pavimentación, un alumbramiento. Esos predios están de alguna manera siendo desperdiciasdos. San Andrés Choula tiene un crecimiento natural, somos parte de una zona metropolitana y por supuesto que somos susceptibles de ese impacto que genera el crecimiento, el desarrollo de las ciudades y por esa razón es que en este programa se considera un polígono de amortiguamiento, un polígono que se basa en aprovechar esos lotes que no han sido utilizados y que hoy, insisto, cuentan con esa infraestructura, lo cual permite pues ya tener menos rezago en cuestión de atención de servicios que requieren los ciudadanos y no meternos a zonas agrícolas, de las auxiliares principalmente ,que son las que se están buscando salvaguardar y que en ese aspecto no hay interés de mi gobierno en afectar y por otra parte, bueno, sigue siendo propiedad privada, depende también de cada propietario el mantener su predio, o sea, no necesariamente un programa te va a obligar a vender una propiedad, al contrario te defiende, te garantiza, te reconoce tu propiedad y bueno en ese aspecto es algo muy importante también que mencionar, depende de cada persona, por el momento en esta propuesta de Programa Municipal Desarrollo Urbano las áreas verdes se respetan, las áreas agrícolas están consideradas y se consideran también polígonos que rodean los subcentros urbanos, donde también la densidad prácticamente se mantiene, no hay un incremento como tal, a excepción de algunas zonas que, insisto, ya están urbanizadas y que hoy en día la suma de lotes, la suma de áreas verde es considerable.

JO– ¿De cuánto sería, cuánto albergaría esta área de amortiguamiento para zonas verdes y agrícolas?

ET– No hay como tal un porcentaje exacto, lo que te puedo decir es que la propuesta que se generó no por un ayuntamiento, sino por la participación de todos los sectores, fue, insisto, aprovechar estos lotes en lo que es cabecera, principalmente porque son hay lo que están claramente identificados, pero ya contamos con servicio, esos son los que van a recibir de alguna manera ese impacto. ¿Qué se genera para esto, sí?, cambio de características, mejores condiciones de desarrollo para esos predios. ¿A qué me refiero?, a que actualmente pueden tener una densidad de 25 viviendas y probablemente en el programa hoy vayan a 50, se es más generoso, pero se pide que el crecimiento sea en predios ya urbanizados, en predios que ya cuentan con servicios. No estamos buscando irnos a zonas agrícolas que ni cuentan con la pavimentación, ni cuentan con drenaje, que tienen una vocación agrícola, esa se respeta Y bueno pues, una vez que se consolida este proyecto y se tiene un instrumento regulador de los usos de suelo, pues simplemente tenemos que acatarlo, simplemente tenemos que respetarlo y el respetarlo no dependen solamente del gobierno, no depende únicamente de una autoridad. También como ciudadanos están sujetos a respetar lo que establezca esta norma.

JO– La organización Cholultecas Unidos en Resistencia, que aglutina representantes de los siete pueblos de Cholula afirman que solo fueron incluidos en el PMDU el 20 por ciento de sus propuestas, pero el ayuntamiento que usted encabeza asegura que se incluyeron el 95 por ciento

ET– Las propuestas de los pueblos eran 40, de las cuales se tomó en cuenta el 92.5 por ciento, solo tres fueron las que no pudieron ser integradas a este programa. Prácticamente todo lo que hoy está ahí son las propuestas, son las soluciones que la propia ciudadanía ha hecho. Es un trabajo que se ha hecho con total transparencia, las propuestas recibidas por pueblos originarios están en nuestras plataformas, se pueden revisar. Debo agradecerles la participación que tuvieron, porque a veces es lo que nos falta, la participación ciudadana, inicias un proyecto, pides el apoyo de la ciudadanía y no se concreta. Y en este caso principalmente el grupo de pueblos originarios estuvo presente, prueba de ello son las actas en las que siempre se llevó un registro, eran sesiones grabadas para tener claridad de cuál era la participación, cuál era la propuesta que se estaba presentado y, una vez que se tenía este material, se revisaba en qué consistía esa propuesta y cómo podía darse una inclusión dentro del programa.

JO– El cuestionamiento de Cholultecas Unidos por resistencia es que las áreas de protección y desarrollo para los pueblos no habían sido consideradas en esta propuesta de programa, ¿qué diría usted?

ET– El programa se puede revisar, también los tenemos en plataforma y se podrán constatar que prácticamente las áreas agrícolas están respetadas, no son susceptibles de desarrollo no son susceptibles de generar una construcción.