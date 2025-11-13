Jueves, noviembre 13, 2025
NoticiasEstado

Asegura la SEP que paro en el Tecnológico de Ajalpan ha terminado

Asegura la SEP que paro en el Tecnológico de Ajalpan ha terminado
Asegura la SEP que paro en el Tecnológico de Ajalpan ha terminado
Martín Hernández Alcántara

El secretario de Educación Pública estatal, Manuel Viveros Narciso, informó este jueves que las actividades académicas en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan (ITSSNA) se reanudarán el próximo lunes, tras más de un mes de paro estudiantil. 

El anuncio se hizo durante la conferencia encabezada por el gobernador Alejandro Armenta.

Viveros afirmó que el gobierno estatal ha mantenido diálogo constante con la comunidad estudiantil y aseguró que existen condiciones para restablecer la normalidad escolar. 

El paro, que inició el 13 de octubre, cumple hoy un mes y surgió a partir de una serie de señalamientos contra la directora del plantel, Cecilia Valeria Pineda Cruz. Los alumnos acusan a la funcionaria de: uso político de la institución, hostigamiento e intimidación hacia estudiantes, falta de transparencia administrativa, contratación de personal sin perfil académico, y un estilo de gestión autoritario.

Desde el inicio del conflicto, la exigencia central ha sido su destitución, condición que consideran indispensable para recuperar un ambiente académico seguro. La Secretaría de Educación no ha anunciado ninguna acción concreta respecto a este punto.

Horas antes del anuncio oficial del retorno a clases, ayer por la noche, los jóvenes difundieron un mensaje en el que calificaron como simulación la respuesta institucional. A través de sus redes, denunciaron que la dirección del plantel ha intentado apresurar el regreso a clases sin resolver los reclamos de fondo.

Advirtieron que “no hay condiciones reales para el regreso” mientras no se atienda el punto central de su pliego petitorio y reiteraron la necesidad de que los padres de familia acompañen el proceso, debido a los recientes episodios de intimidación por personas ajenas al campus, incluido el día en que sujetos armados fueron vistos cerca del instituto.

Te puede interesar: Entregan paristas instalaciones del ITSSN, pero advierten nuevo paro si no hay resultados sus demandas

Temas

Más noticias

Nacional

Uso excesivo de antibióticos y automedicación aumentan resistencia antimicrobiana en México

La Jornada -
Ciudad de México. La resistencia antimicrobiana (RAM) es responsable de 1.27 millones de muertes al año a escala global, “cifra superior a la del...
Internacional

Israel realiza demoliciones en Gaza pese al alto el fuego

La Jornada -
Jerusalén. Las fuerzas israelíes realizaron una ola de demoliciones de edificios residenciales en la ciudad de Gaza desde que se anunció el alto el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Entrampado, el conflicto del Tecnológico de Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), en paro desde hace casi un mes, emprendieron, ayer miércoles, una manifestación que incluyó la toma por escasos...

Estudiantes del Tecnológico de Tlatlauquitepec vuelven a clases; SEP prometió no reprimir

Martín Hernández Alcántara -
Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec (ITSTL) retornaron este miércoles a las aulas, luego de que autoridades y alumnos firmaron una minuta...

Alumnos del ITT exigen resolución al conflicto, y rechazan clases virtuales

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), en paro desde hace casi un mes, emprendieron hoy una manifestación que incluyó la toma por escasos...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025