Asegura la SEP que paro en el Tecnológico de Ajalpan ha terminado

El secretario de Educación Pública estatal, Manuel Viveros Narciso, informó este jueves que las actividades académicas en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan (ITSSNA) se reanudarán el próximo lunes, tras más de un mes de paro estudiantil.

El anuncio se hizo durante la conferencia encabezada por el gobernador Alejandro Armenta.

Viveros afirmó que el gobierno estatal ha mantenido diálogo constante con la comunidad estudiantil y aseguró que existen condiciones para restablecer la normalidad escolar.

El paro, que inició el 13 de octubre, cumple hoy un mes y surgió a partir de una serie de señalamientos contra la directora del plantel, Cecilia Valeria Pineda Cruz. Los alumnos acusan a la funcionaria de: uso político de la institución, hostigamiento e intimidación hacia estudiantes, falta de transparencia administrativa, contratación de personal sin perfil académico, y un estilo de gestión autoritario.

Desde el inicio del conflicto, la exigencia central ha sido su destitución, condición que consideran indispensable para recuperar un ambiente académico seguro. La Secretaría de Educación no ha anunciado ninguna acción concreta respecto a este punto.

Horas antes del anuncio oficial del retorno a clases, ayer por la noche, los jóvenes difundieron un mensaje en el que calificaron como simulación la respuesta institucional. A través de sus redes, denunciaron que la dirección del plantel ha intentado apresurar el regreso a clases sin resolver los reclamos de fondo.

Advirtieron que “no hay condiciones reales para el regreso” mientras no se atienda el punto central de su pliego petitorio y reiteraron la necesidad de que los padres de familia acompañen el proceso, debido a los recientes episodios de intimidación por personas ajenas al campus, incluido el día en que sujetos armados fueron vistos cerca del instituto.

