Estudiantes se darán cuenta si Antorcha Campesina quiere inducirlos: Cedillo

Ante las acusaciones realizadas por el gobernador Alejandro Armenta Mier en el sentido de que tras los paristas se encuentra Antorcha Campesina, la rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Lilia Cedillo Ramírez, dijo: “Los que están dentro del movimiento son quienes se darán cuenta. Son jóvenes inteligentes, maduros, observadores y demás. Se darán cuenta si existe alguien que pueda o que quiera inducirlos hacia una dirección”.

Al cumplirse tres semanas de las movilizaciones, la titular de la administración central ofreció una rueda de medios ayer, en la que explicó el estado de la ruta para destrabar el conflicto. En ese sentido, a pregunta expresa, declaró que la convocatoria para el proceso de admisión 2025 será emitida hasta que se reanuden labores en la máxima casa de estudios.

Cedillo aseguró que 57.2 por ciento de las unidades académicas de la institución están en actividades, 36.6 por ciento se encuentran en paro, pero con mesas de diálogo y 6.2 por ciento siguen en suspensión de labores.

Un reportero le preguntó sobre los señalamientos hechos por el gobernador Alejandro Armenta Mier de que tras los paristas se encuentra Antorcha Campesina, a lo cual respondió:

“Yo creo que hay demandas de tipo evidentemente académico y muy legítimas de los jóvenes que salen de un auténtico universitario y son las que estamos enfocadas a tener. También confío en que nuestros jóvenes son inteligentes, son maduros y obviamente ellos, los que están dentro del movimiento, son quienes se darán cuenta, son jóvenes inteligentes, maduros, observadores y demás, se darán cuenta si existe alguien que pueda o que quiera inducirlos hacia una dirección”.

Luego, completó: “O sea, nosotros no estamos adentro, no vivimos esa parte. Nosotros estamos enfocados en atender esas demandas que a todas luces son legítimas y auténticas y lo demás tiene que caer en la responsabilidad de nuestros jóvenes que deben de tener la madurez, la inteligencia y la capacidad, y yo no dudo que la tengan para darse cuenta de la situación que están viviendo”.

Tras ratificar su compromiso con el bienestar de la comunidad universitaria, Cedillo Ramírez informó que el diálogo con el movimiento estudiantil continúa para atender de manera específica los pliegos petitorios de cada facultad o instituto. En este sentido, precisó que 25 unidades académicas —cuya matrícula es de 71 mil 114 estudiantes, 57.2 por ciento del total—, están en funciones después de lograr acuerdos o bien porque no tuvieron cese de actividades.

De la matrícula total, solo 6.2 por ciento permanece en paro, sin entregar pliegos petitorios; 36.6 por ciento ya presentó sus demandas a las comisiones institucionales y aunque se mantiene en paro, hay diálogo; y 57.2 por ciento está llevando a cabo sus actividades presenciales, o bien, las reanudaron después de firmar acuerdos.

Mencionó que a la fecha han recibido 49 pliegos petitorios de diferentes unidades académicas, así como la de un instituto, por lo que restan de entregar las facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Lenguas.

La rectora de la UAP garantizó que supervisará personalmente el cumplimiento de los acuerdos. Recordó que en la última sesión del Honorable Consejo Universitario se mandató privilegiar el diálogo y crear comisiones especiales para atender las peticiones de cada unidad académica.

A partir de entonces, subrayó, se establecieron distintos puentes de comunicación con los alumnos, lo que dio como resultado la creación de programas prioritarios que responden a sus peticiones y que beneficiarán a toda la comunidad universitaria.

Estos programas se enfocan en tres compromisos con los que se busca mejorar la calidad educativa: 1) Atención a estudiantes; 2) Mejora en el desempeño y profesionalización docente; y, 3) Mejora en la infraestructura educativa. Para atender lo anterior, la doctora Cedillo resaltó que la institución invertirá 160 millones de pesos, los cuales se obtendrán de la redirección de los POA (Programa Operativo Anual); además de ahorros, producto de las políticas de austeridad.

