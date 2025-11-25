Asegura la Comuna de Puebla que superó la meta de cubrir 200 mil baches en 2025

El gobierno municipal de Puebla anunció que superó la meta de cubrir 200 mil baches durante 2025 al alcanzar la reparación de 226 mil hoyos en distintas vialidades del municipio, a un mes del cierre de año, de acuerdo con datos reportados por el secretario de Infraestructura y Movilidad, David Aysa de Salazar.

El funcionario puntualizó que, de cara a 2026, la administración incrementará el presupuesto actualmente destinado para el bacheo, luego de que este año se invirtieron 154.3 millones de pesos. Subrayó que existe un compromiso directo del alcalde José Chedraui Budib para atender la problemática y dejar atrás la “emergencia en las vialidades”, atribuida a la administración municipal previa.

Consulta: Anuncia Chedraui mil mdp en 2026 para atender la “emergencia” en las vialidades y la “crisis” de baches

“El bacheo es un programa muy importante, superamos la meta que nos planteamos este año, de cubrir 200 mil baches, hemos trabajado en torno a esto y hemos superado la meta. Vamos a seguir trabajando así, con las cuadrillas”, expresó el secretario Aysa durante la revisión anual de avances en obras públicas.

El presupuesto aprobado para 2025 mantiene la operación de 25 cuadrillas encargadas de la reparación de vialidades, con trabajos programados hasta el último día del año. La administración considera que con este despliegue operativo, se mantendrá el ritmo de atención y respuesta a los reportes ciudadanos sobre daños en el asfalto.

David Aysa recordó que para 2026 se proyecta destinar mil millones de pesos al programa de reparación de calles y avenidas, cifra que marca un incremento sustantivo en recursos públicos para infraestructura vial, medida que busca revertir el rezago vial generado en pasadas gestiones y responder a la actual demanda social de mejores caminos urbanos.

Puedes leer: Aumentan el presupuesto municipal para atender la “crisis de baches”; suman 145 mdp en 2025