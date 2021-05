Asegura Eduardo Rivera que no recibe apoyo del gobierno de Luis Miguel Barbosa

El candidato de la coalición PRI, PAN, PRD, a la alcaldía de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseguró que no está siendo apoyado en su campaña por el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, como lo ha sugerido Liza Aceves, coordinadora de campaña de su adversaria por Morena, Claudia Rivera Vivanco.

“No tengo absolutamente ningún apoyo ni tendré del gobierno del estado en esta campaña, el apoyo es de los ciudadanos y de los habitantes de Puebla, que están convencidos de corregir el rumbo y, por supuesto, inventar cosas es muy fácil, creo que respecto a los señalamientos personales a los cuales hicieron alusión, no me merecen absolutamente ningún comentario porque me parece absolutamente inapropiado que quiera utilizarse una situación de este tipo para denostar a la familia y, por supuesto, sacar raja política en la propia campaña”, expresó en entrevista esta mañana el abanderado que también es postulado por los partidos locales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración.