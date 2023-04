Asegura De la Vega que más panistas han sido acosadas sexualmente por Alcántara

La panista Erika de la Vega afirmó la mañana de ayer en una entrevista radiofónica que hay otras militantes del Partido Acción Nacional (PAN), quienes ostentan cargos públicos, que le han confesado haber sido víctimas de acoso y otras violencias sexuales por parte del excoordinador de los diputados locales de ese instituto político en el Congreso local, Eduardo Alcántara Montiel, pero que no lo dan conocer porque en estos momentos afectaría su prestigio.

Por otra parte, De la Vega informó que la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado (FGE) a Alcántara Montiel, por la denuncia penal que ella le tramitó a partir de las agresiones sexuales, se encuentra desde hace un año en el proceso de imputación, sin que la autoridad se decida a realizar las diligencias correspondientes.

La panista agraviada fue entrevistada por la periodista Patricia Estrada en el noticiario radiofónico Oro Noticias.

-Oye Erika, recibiste llamadas de otras panistas (que te dijeron:), “qué bueno que lo hiciste”, “es justo”, “te apoyamos”, ¿estamos hablando del mismo personaje?-le preguntó la informadora.

-Sí, son mujeres que, porque están en este momento en el poder, obviamente es gente que por protocolo y por cuidar su imagen no lo externan, ¿no? Pero ellas me dijeron: “qué bueno que lo hiciste, ojalá y se haga justicia, nos hizo lo mismo”. Entonces, yo no sé si se atrevió a tanto o solo se refieren al acoso o al hostigamiento-respondió Erika de la Vega.

--

-¿De la misma persona?

-Sí.

-¿Del diputado Eduardo Alcántara? –insistió Estrada.

. . .

-Tú no tienes una idea, cuando yo presento la solicitud de que se le revise el teléfono y que por favor se cheque si los mensajes de fueron a un portal o así, se defendió a capa y espada… –señaló la entrevistada.