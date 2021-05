Asegura Barbosa que su gobierno no interviene en la campaña y pide a ediles no desviar recursos

El gobierno del estado no está interviniendo en el proceso electoral, aseguró la mañana de ayer Luis Miguel Barbosa, quien pidió que ediles no desvíen recursos para campañas.

La aseveración del mandatario ocurrió durante una conferencia de prensa en la que le preguntaron su opinión sobre el supuesto uso de un vehículo del ayuntamiento de Puebla en actividades proselitistas de Claudia Rivera Vivanco, candidata a la reelección en la presidencia municipal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El titular del Poder Ejecutivo, para responder, primero hizo un balance de la primera semana de la contienda:

“A una semana de haber iniciado las campañas, pues han surgido los roces, las sinergias propias de una campaña, pero en mucho menos escala de lo que se hubiera esperado. Hoy, en una reunión muy tempranera de estos temas políticos, preguntaba yo ¿si había campañas?, esa es la pregunta ¡eh! Entonces (…) fíjense qué importante fue que hiciéramos reformas a la ley para impedir que hubiera propaganda política en espectaculares y en el transporte público, ¡imagínense como estuviera ya la contaminación visual en nuestra ciudades del estado de Puebla!”.

Y abundó: “¿Se acuerdan cómo era? Yo sí me acuerdo, ¡eh!, porque todo era contra mí y a favor de la candidata del PAN: miles y miles de transportes con propaganda política y espectaculares donde se me hacía guerra sucia, donde se me difamaba y se promovía la candidatura de la candidata del PAN y también del PRI. Hicimos reformas, yo no iba a crear condiciones para aprovechar situaciones de las cuales me dolía en bien de la ciudadanía. Que las campañas que se hagan, se hagan en la calle, en el territorio, entonces así estoy viendo la sinergia las fricciones normales, pero creo que apenas va a venir la verdadera campaña (…) apenas va a venir”.

Luego, expresó: “Respecto al uso de vehículos oficiales es un delito, es un delito, por quien utiliza esos vehículos y le provoca a la candidata, en este caso la candidata, pues problemas legales. Yo llamo a todos los equipos políticos a que no se metan en problemas, que respeten la ley. Llamo a los partidos, a las coaliciones y a los candidatos y candidatas que respeten la ley electoral. Llamo a todos los gobiernos a todos los gobiernos municipales, a no usar recursos públicos en beneficio de ninguna campaña, a respetar ese acuerdo que nos propuso el presidente de al República por la democracia de no usar ningún recurso público en una campaña”.

Entonces, Barbosa Huerta, afirmó: “Quiero decirles que, puedo decirlo con mucha claridad, en otras campañas el gobierno del estado estaba volcado en una campaña, volcado, había operación política en las secretarías, en las dependencias, en las universidades, en los institutos, en los tecnológicos, en las primarias, en las secundarias, en los bachilleratos, ahí había campaña operada por el gobierno, hoy no, porque somos nosotros quienes venimos de una formación política diferente, porque creemos en la democracia, no solamente como un régimen político sino como una forma de vida. Por eso (…) tomen nota ustedes periodistas, tomen nota, no hay un gobierno estatal volcado a una campaña, no lo hay. Y si llega a haber un caso se sancionará, se determinará su veracidad o no y, si es el caso; se sancionará”.