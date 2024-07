Asegura Ana Guevara que le gustaría seguir a cargo de Conade

Ciudad de México. Previo a su viaje a París este martes, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, aseguró que le gustaría continuar al frente del organismo aunque por ahora, toda su atención está puesta en el desempeño de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos.

“Si me invitaran yo estaría muy contenta de seguir apoyando al deporte mexicano pero por ahora lo que importa son los Juegos, ya lo demás se verá con el tiempo. No se qué suceda en el futuro pero yo me siento tranquila”, comentó la exvelocista.