Martes, octubre 28, 2025
Ascienden a 23 los fallecidos por lluvias en Puebla

Yadira Llaven Anzures

El gobierno del estado confirmó la tarde de este martes el hallazgo del cuerpo sin vida de Pedro Segura Muñoz, de 75 años, quien se encontraba desaparecido desde la contingencia provocada por las torrenciales lluvias en la Sierra Norte.

Con esta localización, la cifra de personas fallecidas a causa del fenómeno pluvial en el estado asciende a 23.

El hallazgo fue resultado de un esfuerzo coordinado por el gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, en conjunto con la Comisión de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En las labores de búsqueda también participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Comisión Nacional de Búsqueda y autoridades municipales, quienes implementaron recorridos terrestres, acuáticos y aéreos con drones en diversos puntos de Tetela de Ocampo.

A pesar de este avance, la búsqueda se mantiene activa para localizar a una última persona, el menor Liam Tadeo González Lechuga, de 6 años de edad, en el municipio de Huauchinango.

El gobierno de Puebla afirmó que se mantienen las acciones conjuntas con los órdenes federal y municipal para concluir la búsqueda de todas las personas reportadas como no localizadas.

