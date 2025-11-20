Jueves, noviembre 20, 2025
Asciende a seis el número de fallecidos por el ataque al bar “Lacoss”

Otras ocho personas continúan hospitalizadas y se reportan en estado de salud delicado

Isaí Pérez Guarneros

Durante la tarde-noche del miércoles se confirmó que el número de personas fallecidas por el ataque al bar “Lacoss”, ocurrido la madrugada del martes en la colonia Popular Coatepec, aumentó a seis tras la muerte de José Luis, de 30 años, quien permanecía internado en el Hospital General del Norte.

Aunque las fuentes policiales han evitado proporcionar información adicional, las personas que sobrevivieron al ataque y que permanecen ingresadas por quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono continúan en estado de salud delicado.

Respecto a quienes siguen hospitalizados en los nosocomios Norte, Traumatología y General de Cholula, la lista está integrada por: Martha Patricia, de 66 años; Alejandra, de 22; Kenia Andrea; Maribel Guadalupe, de 34; Gerardo, de 34; Jaime; Uriel, de 24; y Estela.

En relación con la muerte más reciente, personal del Hospital General del Norte notificó el deceso a la Fiscalía General del Estado (FGE) alrededor de las 17 horas del miércoles.

Cabe recordar que apenas el día de ayer, como informó La Jornada de Oriente, el cuerpo del mesero Jesús Palestino López, de 43 años, fue entregado a sus familiares, quienes han preferido no ofrecer declaraciones por motivos de seguridad.

Se sabe que el velorio inició desde la noche del miércoles en su domicilio, ubicado al sureste de la capital poblana, aunque los familiares han solicitado mantener la mayor discreción posible.

En redes sociales, varias personas cercanas al trabajador expresaron su afecto y destacaron la dedicación con la que desempeñaba su labor como capitán de meseros. El hombre de 43 años se encontraba trabajando en el bar Lacoss la madrugada del ataque, aunque también prestaba sus servicios en otros centros nocturnos de la zona.

La lista de víctimas mortales incluye a las bailarinas Carmen Hortensia Luna Sánchez, de 21 años, y Karen, conocida como Elianis Martínez, de 20 años, originaria de Cuba y quien, según publicaciones en su cuenta de Instagram, habría llegado a México este mismo año.

También figuran los trabajadores Jesús Palestino López, de 43 años; Gerardo Hernández, de 55; José Alberto Ata Rodríguez, de 33; y José Luis, de 30 años.

A más de 48 horas del ataque perpetrado por seis hombres a bordo de motocicletas, quienes sometieron a 14 personas en el interior del establecimiento ubicado sobre la Avenida Nacional antes de prenderle fuego con gasolina, las autoridades mantienen un fuerte hermetismo en torno al caso.

Hasta el momento, solo se conoce la ruta que siguieron los agresores antes del ataque y la dirección que tomaron al huir tras cometer el crimen. Los responsables aún no han sido identificados.

