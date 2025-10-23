Asciende a 22 muertes por lluvias en Puebla: Segob

El número de víctimas mortales a causa de las intensas lluvias registradas en el estado de Puebla ascendió a 22 personas, tras el hallazgo de un masculino más en la Sierra Norte.

A pesar de los esfuerzos coordinados, la Secretaría de Gobernación del estado (Segob) a través de la Comisión de Búsqueda de Personas, informó que mantiene fichas activas para la localización de dos personas que aún permanecen desaparecidas.

En un comunicado, la dependencia precisó que la localización del último cuerpo se da en el marco de las acciones reforzadas de búsqueda ordenadas por el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien ha insistido en mantener una presencia constante de las cuadrillas en la zona crítica.

Las autoridades confirmaron que, con este reciente hallazgo, solo quedan dos personas oficialmente reportadas como desaparecidas a consecuencia directa de la emergencia pluvial.

Se trata del niño Liam Tadeo González Lechuga, de 6 años de edad, originario de Huauchinango; y Pedro Segura Muñoz, de 75 años de edad, de Tetela de Ocampo.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla refrendó su compromiso de mantener la colaboración permanente con las autoridades federales, estatales y municipales.

Expuso que el objetivo prioritario es reforzar las acciones en campo y brindar noticias a los familiares de las personas que siguen sin ser localizadas.

El operativo se enfoca en las zonas de mayor afectación en la Sierra Norte, donde las condiciones geográficas y la dispersión poblacional han complicado las tareas de rescate y rastreo.

