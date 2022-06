Asamblea para elegir líder de burócratas, se realizará, afirma Martha Rodríguez, tras reunión con Consejero Jurídico del gobierno del estado

La asamblea programada para la tarde de este jueves para elegir a un Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD) se llevará a cabo, sostuvo Martha Rodríguez Salinas, una de las convocantes a la misma y lideresa de Movimiento por la Democracia.

En entrevista afuera de Casa Aguayo, informó que se reunió con Carlos Palafox, Consejero Jurídico del gobierno del estado, quien le refirió que no hay impedimento para que la reunión se lleve a cabo y le garantizó que la autoridad estatal se mantendrá al margen.

Por la mañana, cabe referir, en la conferencia de prensa del gobernador, el funcionario indicó que no era legal la asamblea.

“Que lo que dijo en la mañanera no fue con la intención de evitar la asamblea. Vamos a hacer la asamblea normal, ya ahorita el comentario ya nos pegó como trabajadores, como organización, pero vamos a invitar a los compañeros para que acudan y participen”, refirió Rodríguez Salinas.

Acentuó que de los resultados de la reunión de hoy por la tarde depende el incremento salarial de 2021, el cual no se ha podido negociar porque no hay representantes sindicales y su no se eligen, corren el riesgo de perderlo.

Pidió también a los burócratas ignorar los llamados del grupo de Jhovani Oliver Gallo, quien se asume como líder sindical, de no acudir a las oficinas del STSPEPYOD este día.

Rodríguez Salinas comentó que no hubo problema para abrir las instalaciones del sindicato y acotó que solo se ocupará la parte del estacionamiento.

“Lo que la base ordena ahí en esa asamblea, será respetada. Si ellos dicen: está asamblea la declaramos informativa y convocamos a otra, así será”.