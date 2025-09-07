Transcurre asamblea para elegir dirigente municipal del PAN con menos del 40% de participación

Con una participación menor al 40 por ciento del padrón del PAN en la ciudad transcurre la asamblea municipal del PAN para elegir dirigente en la ciudad de Puebla.

Según registros del Comité Directivo estatal del PAN se registraron un total de mil 693 militantes de un universo de 4 mil 604, es decir, el 36.77 por ciento del padrón.

Previo al inicio de la votación Manuel Herrera Rojas afirmó que este es el inicio de la carrera del PAN por recuperar la presidencia municipal de Puebla en 2027.

Guadalupe Leal Rodríguez ofreció una dirigencia más cercana a la militancia, al tiempo de afirmar que se acabarán las “cuotas” y “cuates”.

Arnulfo Carvajal, el tercer aspirante a la dirigencia, subrayó que el PAN se encuentra en terapia intensiva y subrayó que es tiempo de darle oportunidad a nuevos cuadros para la dirigencia municipal.