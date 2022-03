Convocan a asamblea para legitimar a Jhovani Oliver; es ilegal, revira Movimiento por la Democracia

Mediante una asamblea general convocada para el 11 de marzo por el Comité Electoral que organizó los comicios en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD), se pretende legitimar a Jhovani Oliver Gallo como secretario general del mismo.

El Movimiento por la Democracia, que encabeza Martha Rodríguez Salinas, sostuvo en un comunicado de prensa que el encuentro, si es que se lleva a cabo, no tiene validez alguna porque no cumple con los requisitos establecidos en los estatutos internos, además de que quienes citaron, están usurpando funciones porque son nulos de origen.

Cabe mencionar que actualmente no hay dirigente sindical debido a que el proceso electoral fue impugnado por el citado grupo, toda vez que la asamblea en la que se eligió a los integrantes del Comité Electoral (afín a Oliver Gallo y a la ex lideresa de los burócratas, Virginia Socorro Meza Cruz) tuvo que haber sido ordinaria y no extraordinaria; entre otras series de irregularidades.

- Anuncio -

Movimiento por la Democracia también remarcó que actualmente no hay un padrón actualizado de todos los trabajadores sindicalizados y la credencial que se está pidiendo para poder asistir, ya no es válida.

En este último punto también se indicó, que se credencializó -en la recta final de la gestión de Meza Cruz- a gente ajena a los burócratas, como vendedores del mercado Morelos.

“Los Estatutos no facultan al Comité Electoral Ilegal para convocar a Asamblea General Extraordinaria, ya que únicamente tienen atribuciones para llevar a cabo las elecciones para renovar el comité ejecutivo y comisiones permanentes”, se enfatizó en el documento.

El grupo que lidera Rodríguez Salinas exhortó a los integrantes del Comité Electoral a que, si pretenden arreglar la situación actual en beneficio de la base trabajadora, desistan de su amparo y Movimiento por la Democracia hará lo propio.

En ese contexto, se recordó que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla (TAEP) en el informe justificado que envió al juzgado séptimo de distrito en materia de amparo civil sostiene la nulidad y, por tal motivo la asamblea general convocada para hoy, no tendrá validez.

“La responsable H. Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, con fecha 22 de noviembre de 2021, dentro del expediente D-564/2021, declara nulidad de la asamblea general extraordinaria celebrada el 15 de noviembre de 2021, desde su convocatoria que debió haber sido asamblea general ordinaria y resuelve que existe nulidad de nombramiento de comité electoral”.

La disputa legal ha derivado en que los aproximadamente 6 mil 500 trabajadores en activo y retirados no hayan recibido su aumento salarial 2021 ni en pensiones.