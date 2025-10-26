Asaltos en un solo día dejan un hombre herido y el robo de 223 mil pesos en la capita

En menos de 24 horas se registraron tres hechos violentos que dejaron el robo de 223 mil pesos y un hombre herido por impactos de arma de fuego en la mano, el costado del tórax y la espalda durante la tarde del viernes en la capital poblana.

El primer asalto ocurrió alrededor de las 17 horas en el fraccionamiento Los Héroes. Dos hombres siguieron a su víctima, identificada como Héctor Iván, de 43 años, hasta su domicilio después de que retiró 50 mil pesos de una sucursal bancaria cercana. Antes de llegar a su vivienda, el hombre se detuvo en un establecimiento Oxxo ubicado en la 117 Oriente para realizar algunas compras, momento en que fue sorprendido por los agresores.

Los sujetos lo amagaron con armas de fuego y le exigieron entregar el dinero recién retirado, así como su teléfono celular, lo que refuerza la hipótesis de que fue seguido desde el banco. Antes de huir a bordo de un Nissan Versa, los delincuentes le arrebataron las llaves de su vehículo, aunque no se lo llevaron. Testigos acudieron en su auxilio y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

A pesar del operativo de búsqueda implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Puebla, no se logró detener a los responsables. La Fiscalía General del Estado asumió la investigación tras la denuncia presentada esa misma tarde.

Horas antes, poco después del mediodía, otro cuentahabiente fue asaltado en la sucursal Afirme de la avenida Juárez, entre la 21 y 23 Sur. El hombre acababa de retirar 173 mil pesos y, mientras esperaba el comprobante de su movimiento bancario, fue encañonado por la espalda por un sujeto armado que le exigió la entrega del efectivo.

Una vez que el ladrón obtuvo el dinero, salió corriendo del inmueble y abordó un automóvil Ford KA gris donde lo esperaba un cómplice. Pese al reporte inmediato del encargado de la sucursal, las autoridades no lograron ubicar a los responsables.

Finalmente, la Fiscalía investiga la agresión a balazos contra un hombre de 43 años registrada en la colonia Cristóbal Colón. De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima y su pareja sentimental salieron de su domicilio y caminaban sobre la 42 Norte y la 18 Oriente cuando fueron interceptados por dos hombres armados que intentaron asaltarlos.

El afectado presuntamente se resistió, lo que provocó un forcejeo que causó la caída de una de las armas al suelo. En medio del enfrentamiento, uno de los atacantes disparó en varias ocasiones, hiriéndolo en la mano, el costado del tórax y la espalda, para después huir junto con su cómplice.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas le brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarlo al Hospital de Traumatología y Ortopedia, ubicado junto a la autopista México-Puebla, donde su estado de salud fue reportado como estable.

La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación bajo la hipótesis de un intento de asalto, aunque los peritos criminalistas no descartan que se haya tratado de un ataque directo. Hasta el momento, tampoco hay detenidos.