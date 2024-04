Puebla es “foco rojo” en asaltos a transportistas; la cadena de suministro se podría ver afectada: Canaco

La cadena de suministro se podría ver afectada porque algunos proveedores están considerando no llevar sus mercancías a Texmelucan, Esperanza, Tecamachalco y Amozoc, debido a que Puebla se ha convertido en un “foco rojo” en asalto a transportistas, indicó Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur).

Corroboró lo que ayer denunció públicamente Carlos Sosa Spínola, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en el sentido de que los productos robados ya se están comercializando en establecimientos formales de los municipios mencionados.

En los mismos se venden mercancías hurtadas de todo tipo, desde abarrotes y textiles hasta equipos de tecnología.

“Hay varios afiliados de nosotros que empiezan a expresar su preocupación porque están en un punto de ya no querer ir a estos municipios. Imagínate lo que esto representa para el día a día de las amas de casa, de los servicios y de los comercios de las zonas que requieren esos insumos. Están llegando a un punto crítico en donde están planteando el tener que dejar”.

Expuso que el delito de atracos en tramos carreteros es multifactorial, puesto que está involucrado el crimen organizado, que se ha desbordado y ha encontrado en el robo de mercancías un modo de ingresos; así como la corrupción, falta de policías y la necesidad de dotar de mejores salarios y capacitación a los uniformados.

El dirigente de Canaco comentó que los asaltos son tan recurrentes que muchas de las empresas afectadas ya ni siquiera presentan denuncias formales por cada uno de los eventos.

Es por ello que dije existe un desfase entre las querellas presentadas y la cantidad real de hechos delictivos.

Juan Pablo Cisneros añadió que debido a que la tendencia sigue siendo al alza, han ido escalando las quejas hasta la Guardia Nacional (GN) y esperan que en las reuniones en las que se aborda el tema también participen la Fiscalía General del Estado y la de la República, además de Caminos y Puentes Federales (Capufe).En este sentido, recurrentemente la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) ha denunciado públicamente que en los asaltos a transportistas están involucrados agentes de la GN.

Al respecto, el líder de la Cámara de Comercio expuso que no tiene elementos para sostener que existe contubernio entre la corporación y los delincuentes, aunque refirió que tampoco tiene argumentos para rechazarlo.

“Sin duda ellos mismos reconocen que hay mucho que crecer en su infraestructura, en las condiciones básicas que requieren para hacer su trabajo y simplemente no puedo responderte, pero no puedo decir que no suceda”.