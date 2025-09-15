Policía Estatal y Guardia Nacional frustran asalto a tráiler y rescatan a chofer en la Puebla-Orizaba

Al mediodía de este lunes, un conductor de un tráiler cargado con medicamentos fue víctima de un intento de asalto en la autopista Puebla-Orizaba.

Tres sujetos lo interceptaron, lo golpearon en repetidas ocasiones y lo mantuvieron privado de la libertad en el camarote del vehículo de carga.

El hecho fue frustrado gracias a la alerta de automovilistas y a la rápida reacción de la Guardia Nacional en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes se trasladaron de inmediato al tramo carretero a la altura del Periférico Ecológico.

De acuerdo con el testimonio del propio chofer, los agresores viajaban en un vehículo particular desde el cual lo interceptaron. Tras someterlo con violencia, lo ataron y lo encerraron en la parte trasera de la cabina.

Cuando los delincuentes advirtieron la cercanía de las patrullas por las sirenas, abandonaron el tráiler y dejaron al conductor a su suerte.

Agentes federales y estatales auxiliaron al operador con apoyo de paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes atendieron sus lesiones. Aunque presentaba golpes, su estado de salud no ameritó traslado a un hospital.

Posteriormente, se desplegó un operativo para dar con los responsables; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportaban detenciones.

La Fiscalía General del Estado (FGE) asumió las investigaciones y resguarda el vehículo, un tráiler Kenworth, mientras se realizan las diligencias ministeriales.

Finalmente, se confirmó que los asaltantes no alcanzaron a sustraer la mercancía.