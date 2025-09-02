Tres sujetos con navajas asaltan a pasajeros y golpean al chófer de la ruta Azteca en el Paseo Bravo

Tres hombres armados con navajas asaltaron poco después de las 7 horas de este martes a 10 pasajeros y al chófer de la ruta Azteca del transporte público, cuando el camión circulaba en inmediaciones del Paseo Bravo, en la capital poblana.

De acuerdo con las víctimas, los implicados subieron de manera separada al camión identificado con el número 30 en distintas paradas, antes de llegar al Paseo Bravo. Una vez a bordo, cuando el vehículo avanzaba sobre la 13 Sur, los sujetos amagaron a los pasajeros y les despojaron de dinero en efectivo y pertenencias.

Antes de descender en uno de los paraderos del Paseo Bravo, los tres ladrones golpearon al chófer, luego de quitarle la cuenta del pasaje y reprocharle que el monto era insuficiente.

Minutos después del ataque, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla arribaron al lugar tras recibir el reporte de uno de los pasajeros, quien logró conservar su teléfono celular para solicitar ayuda.

En el sitio, los policías montaron un operativo de búsqueda con la intención de localizar a los responsables, aunque hasta el cierre de esta edición no se reportaban detenciones.

Por su parte, un equipo de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) atendió a los pasajeros por crisis nerviosa y al chófer por los golpes recibidos.

No obstante, los socorristas determinaron que ninguna de las víctimas requería traslado hospitalario.

Finalmente, hasta el momento no se ha confirmado si tanto el chófer como los pasajeros interpusieron la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.