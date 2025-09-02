Martes, septiembre 2, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Tres sujetos con navajas asaltan a pasajeros y golpean al chófer de la ruta Azteca en el Paseo Bravo

Tres hombres con navajas asaltan ruta Azteca en Paseo Bravo, golpean al chófer y roban a 10 pasajeros en Puebla
Tres hombres con navajas asaltan ruta Azteca en Paseo Bravo, golpean al chófer y roban a 10 pasajeros en Puebla. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Tres hombres armados con navajas asaltaron poco después de las 7 horas de este martes a 10 pasajeros y al chófer de la ruta Azteca del transporte público, cuando el camión circulaba en inmediaciones del Paseo Bravo, en la capital poblana.

De acuerdo con las víctimas, los implicados subieron de manera separada al camión identificado con el número 30 en distintas paradas, antes de llegar al Paseo Bravo. Una vez a bordo, cuando el vehículo avanzaba sobre la 13 Sur, los sujetos amagaron a los pasajeros y les despojaron de dinero en efectivo y pertenencias.

Antes de descender en uno de los paraderos del Paseo Bravo, los tres ladrones golpearon al chófer, luego de quitarle la cuenta del pasaje y reprocharle que el monto era insuficiente.

Minutos después del ataque, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla arribaron al lugar tras recibir el reporte de uno de los pasajeros, quien logró conservar su teléfono celular para solicitar ayuda.

En el sitio, los policías montaron un operativo de búsqueda con la intención de localizar a los responsables, aunque hasta el cierre de esta edición no se reportaban detenciones.

Por su parte, un equipo de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) atendió a los pasajeros por crisis nerviosa y al chófer por los golpes recibidos.

No obstante, los socorristas determinaron que ninguna de las víctimas requería traslado hospitalario.

Finalmente, hasta el momento no se ha confirmado si tanto el chófer como los pasajeros interpusieron la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.

Temas

Más noticias

Internacional

Pide cumbre convocada por China garantizar la paz en Medio Oriente

La Jornada -
Tianjín. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) culminó ayer en la ciudad de Tianjín con una declaración conjunta sobre la...
Nacional

Previo a reunión con Rubio, recalca la Presidenta que con EU hay entendimiento

La Jornada -
Ciudad de México. A unas horas de que se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Policía capitalina asegura a extranjero en situación irregular y con señalamiento por conducta violenta

La Redacción -
La Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio de Tlaxcala actuó de manera inmediata ante un reporte ciudadano en el fraccionamiento IV...

Canadevi busca retomar presencia como órgano de consulta y vínculo con autoridades: Minor

José Carlos Avendaño -
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) buscará retomar presencia en el estado como un órgano de consulta...

Atendió SSC más de 2 mil incidentes cibernéticos de enero a agosto de 2025

La Redacción -
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de Policía Cibernética, atendió 2 mil 49 incidentes cibernéticos en el periodo comprendido...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025