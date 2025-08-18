Cuatro hombres armados asaltan a trabajadores de restaurante en El Carmen

A primeras horas de este lunes, un comando integrado por cuatro hombres perpetró un asalto en el restaurante Corazón de Brasil, ubicado en la esquina de la 21 Oriente y el bulevar 5 de Mayo, en la colonia El Carmen.

De acuerdo con el testimonio de los trabajadores, los sujetos irrumpieron en el establecimiento alrededor de las 10 de la mañana, justo cuando iniciaba la jornada laboral. Con armas largas de fuego, amenazaron al personal y los obligaron a entregar el dinero de la caja registradora, además de despojarlos de sus pertenencias personales y de dos pantallas del restaurante.

El robo se consumó en cuestión de minutos. Tras huir con rumbo desconocido a bordo de un vehículo, los empleados dieron aviso a las autoridades. Minutos después llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento de Puebla, quienes confirmaron que ninguno de los trabajadores resultó lesionado durante el ataque.

En el sitio, se precisó que los asaltantes lograron llevarse aproximadamente 3 mil pesos en efectivo, además de teléfonos móviles y diversos objetos de valor de los empleados.

Posteriormente, los elementos municipales exhortaron a los afectados a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con el fin de dar seguimiento a las investigaciones.

Los trabajadores señalaron que el dinero sustraído pertenecía al corte de caja del fin de semana, realizado la noche anterior.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han reportado la detención de los responsables ni se ha confirmado si los encargados del establecimiento, especializado en buffet de cortes de carne, ya interpusieron la denuncia correspondiente.