Lunes, agosto 18, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Cuatro hombres armados asaltan a trabajadores de restaurante en El Carmen

Agentes municipales resguardan el Corazón de Brasil tras el asalto en El Carmen
Agentes municipales resguardan el Corazón de Brasil tras el asalto en El Carmen
Isaí Pérez Guarneros

A primeras horas de este lunes, un comando integrado por cuatro hombres perpetró un asalto en el restaurante Corazón de Brasil, ubicado en la esquina de la 21 Oriente y el bulevar 5 de Mayo, en la colonia El Carmen.

De acuerdo con el testimonio de los trabajadores, los sujetos irrumpieron en el establecimiento alrededor de las 10 de la mañana, justo cuando iniciaba la jornada laboral. Con armas largas de fuego, amenazaron al personal y los obligaron a entregar el dinero de la caja registradora, además de despojarlos de sus pertenencias personales y de dos pantallas del restaurante.

El robo se consumó en cuestión de minutos. Tras huir con rumbo desconocido a bordo de un vehículo, los empleados dieron aviso a las autoridades. Minutos después llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento de Puebla, quienes confirmaron que ninguno de los trabajadores resultó lesionado durante el ataque.

En el sitio, se precisó que los asaltantes lograron llevarse aproximadamente 3 mil pesos en efectivo, además de teléfonos móviles y diversos objetos de valor de los empleados.

Posteriormente, los elementos municipales exhortaron a los afectados a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con el fin de dar seguimiento a las investigaciones.

Los trabajadores señalaron que el dinero sustraído pertenecía al corte de caja del fin de semana, realizado la noche anterior.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han reportado la detención de los responsables ni se ha confirmado si los encargados del establecimiento, especializado en buffet de cortes de carne, ya interpusieron la denuncia correspondiente.

Temas

Más noticias

Internacional

‘El Mayo’ Zambada se declarará culpable en Nueva York

La Jornada -
Afp Nueva York. El cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, tiene previsto declararse culpable de varios delitos en una audiencia programada para...
Internacional

Concluye cumbre en la Casa Blanca; Trump perfila encuentro con Putin y Zelenski

La Jornada -
Afp Washington. La reunión cumbre de Donald Trump con líderes europeos en las que se analizó cómo lograr la paz entre Rusia y Ucrania concluyó,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Detienen por corrupción a Axel Manuel N, agente del Ministerio Público

Isaí Pérez Guarneros -
La Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) informó sobre la detención de Axel Manuel N., de 28 años de edad, quien se desempeñaba...

Detienen a comandante ministerial que habría dado protección al autor de 10 desapariciones

Isaí Pérez Guarneros -
La mañana de este lunes fue detenido Alejandro Macuil Tláhuetl, comandante del Grupo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada...
00:01:08

Sexoservidoras rechazan las casonas del Centro Histórico por inseguras; podrán permanecer en la vía pública solo a partir de la 14 Poniente

Patricia Méndez -
Las sexoservidoras que trabajan en el Centro Histórico de Puebla podrán permanecer en la vía pública siempre que lo hagan después de la avenida...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025