Hombres armados hieren de gravedad a transportista en intento de asalto sobre la Puebla-Orizaba

Un transportista de la empresa de paquetería DHL resultó herido de gravedad por disparos de arma de fuego durante un intento de asalto en el kilómetro 155 de la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del municipio de Tepeaca.

Aunque el grupo armado no logró concretar el atraco, el conductor quedó inconsciente a causa de las lesiones. Gracias al reporte de automovilistas, agentes de la Guardia Nacional y paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención y trasladarlo de emergencia al Hospital General de Tepeaca.

De acuerdo con testimonios, el intento de asalto ocurrió la tarde del miércoles, pero fue hasta la mañana de este jueves que se confirmó el ataque. Testigos señalaron que un grupo de hombres, cuyo número no pudo ser precisado, alcanzó al tractocamión e intentó obligar al conductor a detener la marcha, amagándolo con armas de fuego.

El chofer se negó a frenar y, en respuesta, recibió más de dos disparos contra la cabina. Pese a las heridas, logró detener el vehículo, pero poco después perdió el conocimiento, lo que permitió al comando huir del lugar.

Automovilistas que transitaban por la autopista reportaron los hechos, lo que permitió la llegada de agentes de la Guardia Nacional y de paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe). El estado de salud del transportista se reporta como reservado.

Por su parte, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (Amotac) emitió un comunicado en el que reiteró que, a pesar de las mesas de diálogo con autoridades estatales para reforzar la seguridad en las autopistas de la entidad, continúan registrándose ataques armados contra choferes de carga.