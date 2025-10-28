Asalto a Grupo Amaro en Tehuacán, los maleantes llegaron en cuatro vehículos

Tehuacán. Delincuentes fuertemente armados cometieron un violento asalto en las instalaciones de la empresa Grupo Amaro ubicadas en el boulevard Pastor Rouaix y 11 Oriente. Aunque se desconoce la cantidad económica sustraída, trasciende que fue una fuerte suma de dinero.

Alrededor de las 11 horas de este martes, llegaron los asaltantes a bordo de dos automóviles y dos motocicletas, lo que indica que varios participantes ejecutaron el asalto. Los criminales irrumpieron por la fuerza en el lugar que solo cuenta con un vigilante en su entrada.

Tras someter a los trabajadores con armas de fuego, exigieron la entrega de todo el dinero y aparentemente también despojaron a los empleados de sus pertenencias de valor. Posteriormente regresaron a sus unidades vehiculares: una motocicleta negra y otra gris, así como los dos automóviles en los cuales huyeron con rumbo al sur de la ciudad sobre el mismo boulevard Pastor Rouaix.

Esa vialidad conduce hacia dos salidas de Tehuacán: una hacia la carretera Tehuacán-Teotitlán y la otra hacia la autopista Cuacnopalan-Oaxaca o bien a la federal Tehuacán-Huajuapan de León, Oaxaca. Se desconoce cuál fue el rumbo que tomaron los maleantes.

Varios empleados sufrieron crisis nerviosa, por lo que se solicitó la llegada de paramédicos para brindarles la atención correspondiente. Al parecer el hecho no dejó personas heridas.

Grupo Amaro tiene distintas sucursales, la mayoría son refaccionarias para vehículos y mantenimiento automotriz, con presencia no únicamente en Tehuacán, sino también en otros puntos del estado, así como en Oaxaca y Veracruz.

Oficiales de la Policía Estatal, así como policías municipales y personal de la Secretaría de Marina iniciaron un operativo en la zona sur oriente de la ciudad en busca de unidades con las características de las que utilizaron los asaltantes. Sin embargo, no lograron detectarlos, de modo que hasta el momento no hay personas detenidas.