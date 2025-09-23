Martes, septiembre 23, 2025
Comando irrumpe en fraccionamiento El Rocío de Atlixco y roba camionetas, joyas y electrodomésticos

Fraccionamiento El Rocío en Atlixco donde comando armado despojó a residentes de camionetas y objetos de valor la madrugada del martes
Fraccionamiento El Rocío en Atlixco donde comando armado despojó a residentes de camionetas y objetos de valor la madrugada del martes.
Isaí Pérez Guarneros

Cerca de las 2 horas de este martes, cuatro sujetos armados ingresaron al fraccionamiento El Rocío, ubicado sobre el libramiento Puebla-Izúcar de Matamoros 4701, en la comunidad de La Trinidad Tepango, municipio de Atlixco, donde despojaron a los residentes de dos camionetas y diversos objetos de valor.

De acuerdo con los primeros testimonios, los asaltantes portaban armas de fuego y llevaban el rostro cubierto. Lograron ingresar al fraccionamiento tras cortar la malla ciclónica que rodea el perímetro. Una vez dentro, sometieron al vigilante y procedieron a irrumpir en cuatro de los ocho domicilios del conjunto habitacional.

En cada una de las casas habitadas encañonaron a los residentes, los amarraron y sustrajeron artículos electrónicos, electrodomésticos, joyas, dinero en efectivo y pertenencias personales.

Una de las víctimas relató que los sujetos incluso vaciaron las carteras de los habitantes y dejaron tiradas en el suelo únicamente las tarjetas de débito y crédito.

Entre los objetos robados se encuentran una lavadora, una aspiradora, una licuadora, dos hornos de microondas, un taladro, varias pantallas de televisión, joyería diversa y efectivo. Además, escaparon con dos camionetas: una SEAT Arona 2025 de color blanco con placas UBC071-B y una Nissan Kicks 2025 de color gris.

Tras el saqueo, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado si las víctimas presentaron la denuncia formal ni se contaba con una estimación total del monto de lo robado.

