Asaltan a familia en el kilómetro 45 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca

En la autopista Cuacnopalan-Oaxaca ocurrió el asalto armado contra una familia en el kilómetro 45. Foto de archivo Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Aproximadamente a las nueve de la noche del martes, una familia fue víctima de un asalto en el kilómetro 45 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca. El ataque fue perpetrado por un grupo de sujetos armados que realizaron disparos contra la camioneta Mercedes Benz Sprinter, color blanco, en la que se desplazaban las víctimas.

De acuerdo con el testimonio que ofrecieron a agentes de la Policía Municipal de San José Miahuatlán, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia, un vehículo se les emparejó y sus ocupantes abrieron fuego para obligarlos a detenerse.

Una vez que la camioneta se orilló, dos hombres descendieron del automóvil agresor, amenazaron a la familia, los sometieron y les arrebataron el dinero en efectivo que llevaban, así como dos teléfonos móviles.

En el interior viajaba una mujer con discapacidad, lo que en un primer momento hizo pensar a las víctimas que esta situación fue la razón por la cual no les robaron la camioneta. Sin embargo, el vehículo sufrió diversos daños a causa de los disparos, lo que habría impedido su uso posterior.

Tras el asalto, los afectados, quienes se dirigían a Oaxaca, recibieron auxilio de los agentes municipales, a quienes confirmaron que todos pertenecían a la misma familia. La camioneta tuvo que ser remolcada por una grúa.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas personas resultaron afectadas ni si la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) ha iniciado una carpeta de investigación por este hecho.

