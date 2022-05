Asalto e incompetencia: ¿Vale la pena denunciar?

Por: Colette y Eduardo

El delito es fácil de explicar, el declarar ante la fiscalía, para que se abra una carpeta de investigación, es mucho más complicado.

Hechos del delito: Manejando por la autopista de cuota entre Orizaba y Puebla, en el carril de alta velocidad, se encontraba, “casualmente”, un pedazo de tabique difícil de esquivar que provocó que se nos ponchara una llanta. Al orillarnos y empezar a sacar la llanta de refacción, se acercó el delincuente en una motocicleta y con pistola en mano; nos robó todo lo que pudo, en el escaso tiempo que duró el asalto, dejándonos sin dinero, sin teléfonos y todavía teniendo que cambiar la llanta.

Cancelación de cuentas: Al llegar a la casa, pensamos que lo peor ya había pasado. Obviamente nuestra ingenuidad, ahora perdida, nos demostró lo contrario. Primero tuvimos que pasar por los eternos menús de teléfonos de emergencia de bancos y celulares para cancelar cuentas y teléfonos. Después de un buen rato de pasar por varias opciones y teclear el número de cuenta o de teléfono, finalmente, pero no sin antes oír el ahora familiar “todos nuestros operadores están ocupados, espere en la línea”, te contesta una voz humana, que te vuelve a pedir el número que acabas de teclear, y otras preguntas de seguridad -⁠ pero ¡cuidado con equivocarte en un dato! (aunque todos los demás datos sean correctos) -⁠ porque entonces ya no puedes hacer nada más que volver a llamar y volver a pasar por todo el proceso, tratando de no pensar en todos los cargos que te están haciendo con tus tarjetas o teléfonos mientras tú sigues batallando por demostrar tu identidad a un sistema de verificación ineficiente y con muy poco sentido común, y con el cual no conocemos a ningún usuario que esté satisfecho.

Hechos de la denuncia: Al día siguiente, y por dos días consecutivos, pasamos por un vía crucis que no se le desea a nadie. A estas alturas, ya no sabíamos si lo peor era el asalto a mano armada o la denuncia y el trato de los diferentes agentes de los ministerios públicos por los que pasamos. Al presentarnos en las diferentes oficinas (Casa de Justicia San Andrés Cholula; Unidad de Investigación Tepeaca; Unidad de Investigación Acatzingo) a denunciar el robo a mano armada, lo primero que nos preguntaron, y lo único realmente importante para todos los agentes que vimos -⁠ 5 en total -⁠ fue ¿en dónde ocurrió el

delito? porque, como nos fuimos enterando, con suerte ese dato era suficiente para remitirnos a otra oficina y no tener que hacer el trabajo para el que se les paga.

La primera persona que nos atendió en la oficina de la Casa de Justicia San Andrés Cholula fue bastante amable, aunque después de “dónde ocurrieron los hechos”, seguido de “aquí no es”, y de cierto diálogo, nos dirigió con uno de sus compañeros a ver si el sí nos

podía atender. Resulta que si es robo a transeúnte es en una oficina, pero si es robo a coche es en otra. A nosotros nos asaltaron estando en la calle pero nos robaron nuestras pertenencias del coche, lo cual confundió a la agente. Fuimos con esta otra persona, esperando cierta claridad, pero el que nos atendió superó con creces al personaje del “No

Hay” de Héctor Suárez.

Tuvimos más o menos el siguiente diálogo con este personaje que apenas levantaba la cabeza para contestarnos:

=> Venimos a denunciar un robo a mano armada

<= ¿Dónde fue?

=> En el kilómetro 175 de la carretera Orizaba-⁠Puebla

<= No me corresponde

=> ¿Con quién o dónde tenemos que ir?

<= Es en Tecamachalco

=> ¿Sabe cómo podemos llegar?

<= No

=> ¿Nos puede dar la dirección?

<= No. Búsquenla en internet.

=> ¿Sabe de alguien aquí que nos pueda ayudar o dar la dirección?

<= No

=> No nos está ayudando Señor!

<= No

Regresamos con la primera persona, quien al menos era amable e hizo

algunas llamadas para identificar la oficina correspondiente. Finalmente, nos mandó a la oficina Unidad de Investigación Tepeaca con la dirección de la oficina, indicaciones de

cómo llegar y con el nombre de la persona responsable. Nos advirtió que nos apuráramos porque cerraban a las 3 pm para irse a comer. Después de una hora de camino, llegamos poco después de las 2 pm y a la primera persona que le dijimos que veníamos a denunciar un robo a mano armada, resultó ser la encargada que nos habían dicho en

Cholula, pero nos contestó que su turno ya había acabado [¿no acababa a las 3 pm?] y que sólo estaba ahí por “un muertito” [¿en serio había dicho “un muertito” para un asesinado?]. Antes de irse nos dijo “vayan arriba, a ver si alguien los puede atender”. En la oficina de arriba nos recibió ese alguien quien de nuevo nos preguntó el ya conocido

“dónde fue”, seguido del “aquí no es”. Le explicamos que nos habían mandado desde la Casa de Justicia San Andrés Cholula a la Unidad de Investigación Tepeaca, y después de un diálogo más de súplica y convencimiento, y medio a regañadientes, nos dijo:

<= Si con todo gusto los atiendo, pero qué creen, el sistema se cierra

a las 2 pm y van a tener que regresar a las 6pm [¿se cierra el

sistema? que bueno que fue asalto y no asesinato, ¿qué habrán hecho

con la denuncia del “muertito” en la planta baja? y ¿qué hace

entonces entre 2 y 6 de la tarde?]

=> Mejor regresamos mañana, pero ¿sí es con Usted?¿Sí es aquí? No

queremos dar otra vuelta adicional en vano.

<= Sí, no se preocupen mañana lo arreglamos.

Al día siguiente, cuando llegamos con él a las 10 am, nos dijo:

<= ¿Trajeron las 3 copias de los papeles? [Nos había dicho 2 copias de

cada documento el día anterior]. Bueno, pero no importa, ya pregunté

bien y no es aquí. [!?]

=> Pero Ud nos dijo y también en Cholula nos dijeron que era aquí.

<= Pues, yo les dije que les iba a ayudar y además los de Cholula no

saben [y por lo visto, él tampoco supo].

Con ganas de colgarlo de los huesos, fuimos finalmente a la Unidad de Investigación Acatzingo que queda a menos de 1 km de los hechos. Esta unidad es una pequeña oficina con dos o tres escritorios y donde había dos personas, un hombre que en todo el tiempo que estuvimos no lo vimos hacer absolutamente nada, y una mujer que muy amablemente nos tomó la declaración, no sin antes preguntar “¿en dónde fue?”, “aquí no es”, seguido, después de un breve diálogo, de “bueno, si los mandaron de Tepeaca igual sí debe de ser aquí, y si no, yo puedo redireccionar su declaración a donde corresponda” (SIC!). Hasta ese momento entendimos que eso mismo hubieran podido haber hecho tanto en Cholula como en Tepeaca y ahorrarnos este viacrucis de dos días lleno de malos tratos, sentimiento de impotencia, y evasión de responsabilidades.

Lo que sí nos quedó muy claro después de haber vivido esta experiencia, es el por qué muchas de las víctimas no declaran ni denuncian (parece no ganarse nada, ya que no esperamos recuparar nada de lo robado, y si perder mucho). Si uno se siente mal por ser víctima de un delito, uno también se tiene que preparar para ahora ser víctima del Ministerio Público, en dónde discriminan (no fue nuestro caso pero también sucede muy a menudo), denigran, flojean, no ayudan y no hacen el trabajo por lo que se les paga. Por suerte, nosotros sólo perdimos cosas materiales, pero no nos podemos imaginar lo que hubiéramos

sentido, y lo que sienten muchas personas, de sufrir una violación o un homicidio -⁠ un “muertito” como lo llaman la encargada de la Unidad de Investigación en Tepeaca -⁠y tener que pasar por un proceso parecido.

¿Por qué les seguimos llamando servidores públicos? No atienden de manera amable y mucho menos profesional, rehuyen hacer su trabajo, el ciudadano queda en total indefensión al no recibir ayuda, y después de haber sido víctima de un delito, se vuelve ahora víctima del maltrato de los ministerios públicos.

Creemos que sí debemos denunciar los delitos, pero claramente, como están las cosas, no sabemos quién lo quiera hacer y arriesgarse a ser doblemente víctima.