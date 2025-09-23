Martes, septiembre 23, 2025
Tres hombres armados despojan a conductor de Uber de auto y pertenencias en Amozoc

Un conductor de Uber fue despojado de su vehículo por tres sujetos armados en la colonia Casa Blanca de Amozoc.
Un conductor de Uber fue despojado de su vehículo por tres sujetos armados en la colonia Casa Blanca de Amozoc.
Isaí Pérez Guarneros

La tarde del lunes, tres hombres armados despojaron de su vehículo y pertenencias a un conductor de la plataforma Uber tras atender una solicitud de viaje en Amozoc.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, un joven de 21 años, acudió a la colonia Casa Blanca alrededor de las 16 horas. Al llegar al punto de encuentro, tres sujetos abordaron el vehículo; una vez dentro, lo encañonaron y le ordenaron continuar el trayecto.

Minutos después lo obligaron a desviarse hacia terrenos baldíos cercanos a la autopista. Allí lo hicieron descender del automóvil, lo golpearon y finalmente escaparon a bordo del coche.Pese a sufrir una crisis nerviosa, el conductor logró pedir ayuda a personas que caminaban por la zona, quienes alertaron a los servicios de emergencia.

Al sitio arribaron policías municipales y estatales, además de paramédicos que le brindaron atención prehospitalaria. Los socorristas determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital.

De manera paralela, los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar el automóvil abandonado a unas calles del lugar del asalto. Testigos relataron que los delincuentes descendieron del coche junto con las pertenencias de la víctima y corrieron para después abordar un vehículo de la ruta 67 del transporte público.

Las autoridades confirmaron que el coche contaba con rastreador GPS, por lo que presumen que al detectarlo, los asaltantes decidieron dejarlo abandonado. Sin embargo, se llevaron el autoestéreo, mil 200 pesos en efectivo y un teléfono celular Motorola G25.

Al cierre de esta edición, la víctima ya presentó la denuncia correspondiente por robo con violencia y lesiones dolosas. No obstante, hasta ahora no se ha logrado la detención de los responsables.

Cabe recordar que apenas el sábado pasado una mujer conductora de la plataforma DiDi fue asaltada bajo un modus operandi similar en San Pedro Cholula. Aunque en ese caso también se recuperó el vehículo, los responsables continúan prófugos.

