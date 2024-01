Asaltantes de transportistas se están llevando materias primas que empresas transforman para hacer productos, refiere líder de Canacintra

Los asaltantes de transportistas se están llevando materias primas como polietileno, las cuales venden a empresas que están coludidos con ellos para transformarlos en productos para los mercados informales, indicó Luis Espinosa Rueda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

En conferencia de prensa ofrecida ayer, el líder de los industriales aseguró que dichas fábricas que tienen nexos con los delincuentes no forman parte de ese organismo de la iniciativa privada y muy probablemente laboren sin estar dadas de alta ante Hacienda.

“El crimen organizado o las bandas ¿para qué quieren polietileno si no tienen máquinas para transportar? Ya saben que hay industrias que les van a comprar robado, cash, sin factura, si no tienen factura seguramente no está dada de alta en Hacienda y que hacen productos para la informalidad”.