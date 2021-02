Vinculan a un proceso penal al supuesto asaltante de las oficinas de Eric Cotoñeto

La Fiscalía General Estado (FGE) obtuvo la vinculación a un proceso penal en contra de Héctor Omar N., quien habría efectuado un asalto en las oficinas del morenista Eric Cotoñeto Carmona, en octubre de 2020, en la colonia Bella Vista de Puebla.

A través de un comunicado, el organismo informó que los delitos que achaca al Cotoñeto, considerado como uno de los principales operadores políticos del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, son robo y robo de vehículo agravado.

Fue el 23 de octubre del año pasado, cuando sujetos desconocidos y armados ingresaron por la fuerza a las oficinas del ex diputado local Eric Cotoñeto, y sustrajeron un vehículo, dos computadoras portátiles y teléfonos celulares.

El también ex dirigente del PRD señaló en ese entonces que los hechos se registraron cuando uno de sus colaboradores salió a comer, momento que aprovecharon los presuntos ladrones para introducirse por el zaguán y empujaron al colaborador del ex legislador.

Tras golpearlo y patearlo ingresaron y sustrajeron dos computadoras laptop, así como aparatos de videovigilancia en el interior y huyeron en un vehículo propiedad de otro de sus colaboradores.

En su comunicado de este miércoles, la Fiscalía señaló que mediante el análisis de videos, se estableció que el señalado se encontraba afuera del inmueble a bordo de una motocicleta para presuntamente participar en el ilícito.

Con la denuncia, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra Héctor Omar N., detenido el 12 de febrero de 2021 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación durante un cateo en el Fraccionamiento Los Héroes Puebla.

En la audiencia, la Fiscalía de Investigación Metropolitana presentó datos de prueba que permitieron que el Juez de Control vinculara a proceso al imputado con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En su momento, Cotoñeto señaló que desconocía si el hecho se trató de un ataque directo en su contra o un hecho aislado propio de la delincuencia que se registra en la ciudad, por lo que se pronunció por esperar a que concluyan las investigaciones.

“No sé qué estaban pensando. No soy un tipo ostentoso. No tengo más que lo que generan mis ingresos de trabajo. No manejamos dinero en efectivo. Nos dedicamos a la política”, expuso en ese momento