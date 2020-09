Interpondrá ASA denuncia penal contra Concesiones Integrales por amenazas y cobro extrajudicial

Por tratarse de cobros no emitidos por un juez y violentar la Ley del Agua del estado de Puebla y el Código Penal Federal, la Asamblea Social del Agua (ASA) interpondrá una denuncia penal por cobro extrajudicial ilegal en contra de la empresa Concesiones Integrales SA de CV.

En entrevista, el abogado Omar Jiménez Castro explicó que desde hace tres semanas la concesionaria se valió de tres compañías de cobranza para hacer llegar una serie de papeles que carecen de legalidad a los consumidores, donde se les amenaza con el corte del servicio de agua y drenaje si no pagan en un término de 72 horas al ser notificados.

Dijo que estas empresas de cobranza son: Colectt de México, Cobranzas Corporativas y Bufete Jurídico González Schimal y Asociados, quienes se dedican a entregar papeles en copia simple en los domicilios de los consumidores, donde advierten de un presunto adeudo que debe ser pagado en menos de tres días, sin acreditarlo.

De lo contrario, el litigante señaló que las firmas intimidan con proceder al embargo de bienes.

Omar Jiménez dijo que la concesionaria da como alternativa firmar un convenio de restructuración de un adeudo no comprobado, donde se podría pagar hasta tres veces más la cuenta real en pagos chiquitos.

“Es una trampa o transa de la concesionaria, y si haces caso omiso te empiezan a marcar de un número telefónico para hostigar a los ciudadanos, donde espantan a la gente que te van a embargar porque ya se cumplieron las 72 horas”, acusó.

El abogado reveló que el número telefónico del que están hostigando a los consumidores es el 2224215692, a través del cual habla se hacen pasar por trabajadores de Concesiones Integrales o Agua de Puebla, cuando es falso.

“Peor aún, sino contestas o bloqueas las llamadas te manda mensajes de whatsapp o mensajes de texto”, señaló.

Jiménez comentó que una persona de nombre Yamilet, quien se dice ser la Gerente Regional de la Región 2 y 4, suscribe unos documentos en el que dice que te apersones a liquidar su cuenta en tres días o si ya realizaste tu pago es que no le hagas caso al citatorio.

Al respecto, explicó que el documento que envían a los consumidores no es legal, debido a que no cumplen con el marco jurídico. No se presentó con 24 horas de anticipación, deben ser firmados por dos testigos presenciales y se debe identificar el funcionario público y trabajadores de la concesionaria.

Refirió que todo esto es un delito del tipo penal federal, según el artículo 284-Bis del Código Penal Federal, en el que define que la cobranza extrajudicial ilegal como el uso de la violencia o intimidación ya sea personal o a través de cualquier medio de créditos o financiamientos contratados.

“Como abogado sabes que primero para cobrarte, hay que acreditar lo que se debe, por eso la empresa violenta el artículo 110 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, que determina que máximo con seis días de anticipación deben entregarse de manera legal los estados de cuenta”, expuso.

En ese sentido, afirmó que Concesiones Integrales no entrega estos estados de cuenta, entonces -cuestionó- cómo le vas a pagar a una tercera persona que están integrando al asunto.

“Es un acto criminal, al cobijo del poder; no conozco todavía una autoridad que le ponga un alto a la empresa”, afirmó.

Jiménez Castro dijo que se hará una fuerte campaña para presentar denuncias penales en contra de la concesionaria porque se configura el delito de cobranza extrajudicial ilegal.

Por otro lado, denunció que entre otros abusos y agravios la concesionaria está cobrando a escuelas públicas y privadas, a las que exige el pago de los servicios durante los meses de la pandemia, de marzo a la fecha.

Destacó que más allá de la difícil situación económica que se atraviesa, sostuvo que Agua de Puebla continúa cobrando la misma tarifa a las escuelas, cuando los menores no estuvieron en los planteles.

Al final, llamó a la Condusef, a la Profeco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que intervengan y pongan orden a estos abusos cometidos por la empresa que obtuvo la concesión del servicio del agua, drenaje y alcantarillado por 30 años en Puebla.