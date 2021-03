Arturo Galván listo para el reto de la CFL

Arturo Galván, quien fuera pateador de los Aztecas de la UDLAP, está listo para completar su proceso en busca de un lugar en la Liga Canadiense de Futbol Americano, reto para el que se siente preparado y listo.

Arturo Galván es uno de los principales prospectos que manda el futbol americano a este Combine de la CFL, el pateador es de los mejores clasificados y tendrá oportunidad de mostrarse para jugar en Canadá.

“Me siento bien, es una presión a la que estoy acostumbrado, mi posición es de mucha presión, sé que tengo una expectativa muy alta, la tengo en lo particular conmigo mismo, sé que dentro de los prospectos mexicanos estoy bien colocado y atractivo para el futbol canadiense, estoy listo para demostrar, ya lo hice en mi carrera colegial, lo hice en el combine, por lo que espero cumplir con la expectativa para ser de los primeros en ser seleccionado”.

Acerca de esta oportunidad, expresó que se siente motivado por la oportunidad de mostrar su talento en este campo de pruebas y donde buscará

Me siento muy contento y preparado para tomar la oportunidad, en México somos potencia en el futbol americano, somos muchos los de esta generación que podemos estar en los equipos de la Liga Canadiense

Ahora viene el proceso de entrevistas con la liga, me siento preparado para ello y ver que opciones tenemos en la CFL.

La posición que más se ha exportado de la NFL, es el pateador, estoy sumamente comprometido con lo que representa esta posición, el compromiso con mi familia, mi persona, estoy bien metido en todos los aspectos y cuidando todos los detalles y poner a México muy en alto.

Yo sabía que tenía que jugar en un equipo como Aztecas, yo quería ser profesional y vivir de esto, y por eso quería estar en la UDLAP, es un equipo que siempre está bajo el reflector, y el estar ahí fue un reto, nunca habían dado una beca al pateador, pero tuvimos un proceso largo, de mucho trabajo, para mi fue la mejor decisión el estar en Aztecas, es el programa top a nivel nacional y la muestra es la lista de prospectos para este Combine en Canadá donde somos el mayor número.

Ha sido muy curioso, a mi me selecciona Artilleros en el último draft, desde la selección fue inesperada para mi, después vino la situación del equipo, de su permanencia o no, nunca tuve contacto con alguien de la organización, pero yo estoy enfocado en el objetivo de Canadá, y el día de hoy con Mayas no he tenido una comunicación con ellos, si bien en el papel pertenezco a sus filas, no he tenido contacto. Situación diferente con la Liga, donde hay gran relación con el Comisionado y con su personal.