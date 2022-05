La artista Mónica Muñoz Cid propone leer la imagen grabada a través de sonidos

La obra de la artista poblana Mónica Muñoz Cid llega al Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México. A partir del viernes 6 de mayo, en el marco de la convocatoria nacional de arte sonoro Ecos Sonoros, podrá verse su proyecto Remedios grabados para escuchar.

En él, la artista presenta 30 placas de cobre en forma de discos de diferentes diámetros, cinco tornamesas que reproducen sonido a partir de las imágenes grabadas, una composición de música contemporánea realizada con los sonidos de las placas y 30 impresiones en papel de las imágenes grabadas en las que aparecen plantas medicinales y remedios caseros para diferentes males y enfermedades físicas y del espíritu.

Remedios grabados para escuchar fue un proyecto desarrollado en el Centro de las Artes de Tlaxcala y en el Jacal Gráfico en la ciudad de Puebla, como parte de esta convocatoria emitida por el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y la Red de residencias artísticas.

Durante una entrevista, misma que podrá verse en las redes sociales de este diario, Muñoz Cid señala que fue un reto el utilizar el grabado, que es su herramienta, para concebir el sonido. “Esta pieza lo que intenta es leer la imagen poniendo un sonido de por medio”, define.

Señala que luego de meses de trabajo, se concreta esta pieza que es resultado de mucha investigación, y va más allá de obtener estampas pues el trabajo central en las placas y la impresión es un subproducto.

La también profesora de arte acota que el proyecto se fue dando de manera natural, realizado por medio de una residencia en el Centro de las Artes de Tlaxcala, en el Taller de Estampa Básica y Avanzada Camaxtli que dirige Enrique Pérez, en donde trabajó en el quemado de las placas y la producción de las piezas.

También en Tlaxcala, apunta, acudió al jardín botánico de Tizatlán para estudiar las plantas medicinales que ahí se conservan y crecen, que forman parte de rituales y usos tradicionales y culturales, que incluso se han ido perdiendo.

Esas plantas, precisamente, fueron la base de sus placas mismas que fueron logradas bajo la técnica del barniz blanco, la cual es antigua y la cual aprendió de su maestro José Lazcarro, y que en su caso utilizó por primera vez en sus casi dos décadas de labor gráfica.

“Es una técnica noble que adecuamos para tener placas con mordidas, relieves profundos (…) las plantas dejaron su impronta y surcos, que como grabadora busqué que fuera profundo para tener una mayor oportunidad de sonido”, detalló.

En total, las 30 placas en las que aparecen el “baño de enferma” que reciben las mujeres tras el parto, la ruda, el pirul, el romero, mezclas de remedios para la tos, para el estómago, cada una con piezas que son visualmente interesantes.

Para hacer que sonaran, continúa Mónica Muñoz Cid, tenía parámetros definidos: que los discos se pudieran meter a un tornamesa, el cual consiguió tres y sometió a pruebas las placas, con objetos que pudieran hacer registros de las mismas. “No quería que se rasparan, no podía ser metal sino algo que fuera igual de resistente. Al final, es una columna de esferitas de vidrio que al girar la tornamesa con la placa van dando un sonido que no suena a hierbabuena, sino que se distingue una planta de otra”.

Completa que el músico Jorge Andrade trabajó con los sonidos por lo que en la inauguración presentará una melodía contemporánea, y a futuro podría ser un proyecto particular que lleve al escucha a un momento de relajación y paz.

Concluyó que Remedios grabados para escuchar es un proyecto que continúa con lo que ha venido trabajando desde hace tiempo: que la gráfica tenga una salida distinta. “Estoy enamorada de la gráfica porque es múltiple, da muchas posibilidades, se combinan las placas, los colores, los soportes. La cualidad de posibilidad infinita de diferencia, nunca se agota y eso me ha cautivado. El repetir algo muchas veces, es una de las cualidades de los grabadores: debemos tener tesón, pues muchas veces en el grabado las piezas no salen desde el principio, no son inmediatas (..)

“En la gráfica se puede trabajar una semana y no se sabe lo que hay hasta que se imprime, se trabaja a ciegas apoyadas por la experiencia, pero sigue siendo un reto que necesita paciencia. Continúo explorando sus posibilidades y traerla un poco hacia otros campos multidisciplinarios”, concluye Muñoz Cid.

Destaca que el encuentro Ecos Sonoros tendrá una jornada de actividades que será del viernes 6 al domingo 8 de mayo para que los artistas presenten al público sus proyectos. La inauguración será el viernes a las 16:30 horas; luego, se podrá recorrer la muestra de proyectos situada en la Casa Miguel Alemán.

Además de Remedios grabados para escuchar, de Mónica Muñoz Cid, podrá verse Redes Sonoras. Postales sonoras entre San Luis Potosí y Ensenada, de Álvaro Gabriel Díaz Rodríguez; Del silencio, tres voces de una milpa astral de Albania Juárez Rodríguez; Estampas Sonoras. El regreso a nuestra tierra de Gabriel Ayala Román; Comburinda de Diego González Gómez; Bio-reverberaciones, de Francisco Javier Pedroza Calderón; y Sonidos silvestres: Laboratorio sonoro de Víctor Daniel Taboada Uriarte.