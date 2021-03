AMLO sale en defensa de Sanjuana Martínez y acusa a Artículo 19 de estar financiado por empresas extranjeras

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió este miércoles en defensa de Sanjuana Martínez, directora de la Agencia de Notimex, y se lanzó contra Artículo 19, organismo dedicado a defender la libertad de expresión, al señalar que es financiado por empresas extranjeras y pertenece al grupo conservador que continuamente atacan a su gobierno.

Un día antes, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer su informe 2020 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Ahí destacó que en México prevalece la impunidad y señaló a la periodista Sanjuana Martínez de haber orquestado ataques contra reporteros y de ordenar la eliminación de contenido en medios, en contra de algunos funcionarios e instituciones.

Al respecto, López Obrador criticó desde la conferencia mañanera que el gobierno estadunidense opine sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos.

- Anuncio -

“Sanjuana es una periodista consecuente porque se enfrentó a grupos de intereses creados, y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado”, acusó.

En Palacio Nacional, el presidente dijo que México no se mete a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, porque agregó “somos respetuosos”.

Por esta razón, López Obrador salió en respaldo de Sanjuana y enfatizó que tiene todo su respeto.

Recalcó que Artículo 19 está apoyado por el extrajero, “pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra”.

Al respecto, López Obrador respondió que puede probar todo lo que está diciendo.

“El cambio en México es de mentalidad y eso no tiene ningún efecto; tenemos nuestra conciencia tranquila, nosotros no censuramos a nadie; no es el caso en que arruinaron a Gutiérrez Vivó”, declaró.

Sostuvo que lo que está en el fondo es que estos grupos conservadores no quieren dejar de robar y piensan que su gobierno dará marcha atrás la transformación.

Mientras tocaba la madera del atril, dijo que aprovechará el tiempo que tiene antes de que se jubile en 2024. “Como dice el presidente Juárez, para que si en caso de que la reacción regrese (al gobierno) les cueste trabajo dar marcha atrás a todo lo logrado”, advirtió.

En el caso remoto que regresara la corrupción, aseguró que les costará reconstruir al viejo régimen.

López Obrador aclaró que no se trata de desaparecer organismo, pues el movimiento que encabeza es por un cambio de mentalidad y una revolución de conciencias.

“Y eso no se puede aniquilar”, afirmó.