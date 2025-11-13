Jueves, noviembre 13, 2025
Artesanos de 29 estados del país, incluido Puebla, se reúnen en Original Baja California

273 artesanas y artesanos de 29 estados mostrarán su talento en Original Baja California, el mayor encuentro de arte textil
Paula Carrizosa

Un total de 273 maestros y maestras artesanas de 29 estados del país, incluido Puebla, se reunirán este 13 de noviembre en el Centro Cultural Tijuana (Cecut) como parte de Original, encuentro de arte textil mexicano.

Considerado el mercado de arte textil tradicional más grande de América Latina, el encuentro forma parte del proyecto gestado en 2021 con la intención de promover y proteger el arte popular como patrimonio colectivo y herencia viva, esto después de años de plagio, despojo y apropiación indebida de diseños, símbolos y técnicas de comunidades indígenas y afromexicanas.

El denominado Original Baja California es la tercera de las cuatro ediciones del proyecto que se celebrarán en lo que va del 2025.

En él, se reunirán maestras y maestros artesanos para compartir su talento en arte textil, joyería, accesorios y arte decorativo y utilitario a través de técnicas ancestrales, como el tejido en telar de cintura o el teñido con caracol púrpura, al igual que otros trabajos de enorme valor artístico de ramas artesanales como madera, alfarería y cerámica, arte wixárika, talabartería y peletería, fibras vegetales y orfebrería.

Destaca que Canal Veintidós transmitirá, en vivo, la ceremonia de inauguración de Original Baja California que reunirá 273 maestras y maestros artesanos de 29 estados, quienes encontrarán en este evento una oportunidad única para demostrar su creatividad y talento.

Los televidentes podrán seguir en vivo la inauguración y la Pasarela I: Raíces del desierto y la montaña, el jueves 13 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, a través de la señal 22.1 y por YouTube, Facebook y X, así como por streaming en el portal de la televisora.

Además, el canal público traerá a su pantalla, de forma diferida, las creaciones textiles de las y los maestros artesanos con la Pasarela II: Ecos del trópico y la tradición, Pasarela III: Corazón del México ancestral, Pasarela IV: Tejidos de la tierra y la rebelde belleza, que tienen la finalidad de mostrar la riqueza y diversidad del arte textil, del lunes 17 al miércoles 19 de noviembre, a las 13:00 horas, por la señal 22.1, streaming en el portal de la televisora y redes sociales.

