García Chávez prefigura la propuesta “oficial” de reforma electoral

Durante la primera audiencia pública para la elaboración de la reforma electoral, la presidenta del Congreso del estado de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, propuso este miércoles eliminar la figura de 32 senadores y disminuir a la mitad los diputados federales y locales plurinominales.

De los 20 ponentes que participaron en el foro, al que acudieron académicos, políticos y servidores públicos, fue la única que respaldó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de reducir la lista de plurinominales que se ha convertido en el “reparto interno de puestos para las cúpulas partidistas”.

Ante la secretaria de Gobernación federal (Segob), Rosa Isela Rodríguez, la diputada morenista expuso que actualmente el Senado de la República cuenta con 128 legisladores, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

Por lo tanto, propuso la eliminación de estos últimos 32 senadores, a los que calificó como “los grandes perdedores electorales”.

En el caso de los diputados federales, explicó que la Cámara Baja está integrada por 500 legisladores, de los cuales 300 son de mayoría relativa y 200 plurinominales, que se buscan disminuir a 100.

En una segunda fase, la propuesta de Artemisa García Chávez incluye instaurar un sistema de elección de representación proporcional directa.

Ante lo expuesto, argumentó la necesidad de reducir el número de legisladores federales y locales, pues refirió que, aunque la figura plurinominal fue generada para crear un contrapeso entre los partidos políticos representados en el Poder Legislativo, lo cierto dijo es que se incumple con este principio.

“Hoy es necesario dar voz a minorías para que formen parte de la toma de decisiones, y se debe rescatar este principio; sin embargo, en el Senado representa la cuarta parte de sus integrantes, en la Cámara de Diputados el 40 por ciento, y en el Congreso del estado, el 36 por ciento de las posiciones, a pesar de no que no fueron electos por el voto directo de la ciudadanía”, arguyó.

Por lo anterior, Laura Artemisa afirmó que existe la percepción que la lista de los legisladores plurinominales se integra por “familiares y amigos de las dirigencias partidistas”.

De tal manera, señaló que “puede generar impunidad en algunos personajes o pueden estarse pagando favores, lo cual provoca un rechazo social entre los ciudadanos”.

La democracia comienza desde la justicia electoral local: Idamis

En el foro nacional también destacó la participación de la fiscal General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt, quien dijo que una verdadera transformación democrática comienza desde la justicia electoral en lo local, donde cada decisión cobra sentido y cercanía.

La expresidenta del Tribunal Electoral del Estado aplaudió la apertura, que permite reflexionar, coordinar y aportar sobre la vida democrática del estado y país.

“Desde diferentes miradas se aborda un tema que nos concierne a todas y todos, la certeza que las instituciones electorales funcionen de forma cabal y al servicio de los ciudadanos”, resaltó.

Concluyó que esta reforma es importante porque no solo ajusta las normas o corrige procedimientos, sino se van perfilando para dar identidad a las instituciones, haciéndolas más incluyentes, transparentes y cercanas a la ciudadanía, para garantizar los derechos políticos y electorales.