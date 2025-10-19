García Chávez rinde protesta como secretaria de Bienestar en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, designó a Laura Artemisa García como la nueva titular de la Secretaría de Bienestar estatal. La toma de protesta se realizó este sábado, marcando un relevo estratégico en el gabinete tras el reciente nombramiento federal de Javier Aquino.

La designación de García, quien fungió como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, busca reforzar la visión de un gabinete profesional y cercano a la ciudadanía.

Durante la ceremonia, el coordinador general de gabinete, José Luis García Parra, destacó el sólido perfil y trayectoria política y social de la nueva funcionaria.

En tanto, la secretaria Laura Artemisa García agradeció la confianza del gobernador y reafirmó su compromiso con los valores de honestidad, trabajo y lealtad.

“No defraudaré al pueblo de Puebla”, aseguró con firmeza.

La nueva titular enfatizó que su gestión estará enfocada en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, con un llamado a la coordinación inmediata con todas las áreas del sector para atender las necesidades más urgentes.

El gobernador justificó la elección de García al señalar que cumple con el perfil necesario para enfrentar los retos actuales, especialmente en un contexto que exige atención urgente a los municipios afectados por las recientes lluvias.

Alejandro Armenta garantizó el respaldo total de todo el gabinete para que la nueva secretaria mantenga el ritmo de trabajo y fortalezca las políticas de bienestar en todo el estado, reiterando su confianza en la capacidad de la funcionaria para generar un “gran equipo” con subsecretarías y delegaciones.

Con este movimiento, afirmó que el gobierno estatal fortalece su estructura interna con perfiles que entienden el sentido profundo de servir desde el amor a Puebla y con una mentalidad de grandeza colectiva.