Arriban militares y policías estatales a Eloxochitlán tras triple asesinato

El titular de la SSP anuncia instalación de un Centro Estratégico de Seguridad para reforzar la vigilancia

Elementos de la Sedena y policías estatales realizan recorridos de seguridad en Eloxochitlán tras el asesinato de funcionarios municipales.
Elementos de la Sedena y policías estatales realizan recorridos de seguridad en Eloxochitlán tras el asesinato de funcionarios municipales. Foto: Es Imagem
Yadira Llaven Anzures

Un contingente de 50 agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Estatal arribaron al municipio de Eloxochitlán, como respuesta inmediata al asesinato de tres hombres, entre ellos, dos funcionarios del ayuntamiento, localizados el pasado 1 de noviembre.

El refuerzo de seguridad es una avanzada que busca pacificar la zona de cara a la inauguración del Centro Estratégico de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT), programada de manera acelerada para el próximo 18 de noviembre, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.

En entrevista, informó que las víctimas fueron identificadas como Isidro (28 años) y Dionisio (31 años), ambos funcionarios de la administración municipal, que mantenían una relación cercana con el alcalde Delfino Hernández; además del menor Giovanni, de 17 años y oficio campesino.

Unos días antes, el secretario reveló que el alcalde de Eloxochitlán, Delfino Hernández, había recibido amenazas telefónicas previas al incidente, lo que subraya la naturaleza posiblemente dirigida de los homicidios.

Refuerzo y Apertura Acelerada del CESAT

La movilización de los 50 uniformados, que incluyen fuerzas estatales y el Ejército Mexicano, tiene como propósito realizar labores de prevención, disuasión y atención a reportes ciudadanos.

Además, de reforzar la vigilancia en entradas y salidas del municipio.

El gobierno estatal ha catalogado a Eloxochitlán como un municipio crítico debido a su colindancia con el estado de Veracruz y la identificada presencia de un grupo del crimen organizado en la zona.

La solicitud de apoyo y seguridad por parte del edil de Eloxochitlán, tras las amenazas recibidas por parte de integrantes del grupo delictivo, fue un factor clave para la aceleración de la apertura del CESAT.

El CESAT, que será inaugurado el próximo 18 de noviembre, tiene como objetivo principal servir como una base de operaciones permanente para el despliegue de la policía estatal, con la meta de contribuir a la seguridad y disminuir los índices delictivos en el municipio.

Previamente, Sánchez González informó que han mantenido recorridos en la zona de Eloxochitlán, luego de que el pasado mes de junio se presentara un caso de abuso policial en el municipio.

El gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, hace un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo o sospechosa a la línea de emergencias 911 o al número de denuncia anónima 089.

