Arriba Sheinbaum a Pantepec; “no se preocupen, van a recuperar todo”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó este domingo una visita de supervisión a la comunidad de El Carrizal, en el municipio de Pantepec, en la Sierra Norte de Puebla, para constatar personalmente las afectaciones causadas por las intensas lluvias y reforzar la entrega de apoyos a los damnificados.

En lo que constituye su sexto día de recorridos por las zonas afectadas, Sheinbaum Pardo se dirigió a los habitantes reunidos en el refugio temporal en El Carrizal, acompañada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier; Leticia Ramírez Amaya, enviada para la reconstrucción del estado, y la alcaldesa de Pantepec, Araceli Gaspar Cruz.

Es la segunda visita que realiza la mandataria federal a la región. La primera ocurrió el pasado 12 de octubre y su regreso ayer a la zona siniestrada fue para evaluar la efectividad de los planes de emergencia implementados y dar seguimiento a la entrega de ayuda humanitaria.

En el refugio, a los damnificados garantizó que la ayuda federal llegará de manera directa y sin intermediarios a las familias que perdieron su patrimonio.

“A los que perdieron sus cosas, sus cosechas, no tienen cómo pasarle este mes, que sepan que van a tener apoyo. Vamos a seguir repartiendo despensas para que tengan para la alimentación, al menos dos paquetes de despensas grandes que puedan tener en lo que se recupera todo”, destacó.

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum delineó la estrategia de apoyo, que se implementará en varias fases.

Expuso que un primer apoyo de limpieza inmediata se está entregando a la población afectada, para mitigar las condiciones de emergencia, permitiendo a las familias iniciar las labores de saneamiento en sus viviendas.

Posteriormente, explicó que también ya se está llevando a cabo el levantamiento de un censo casa por casa para determinar la magnitud de las pérdidas.

Con base en este censo, dijo que se entregará un segundo apoyo económico diferenciado, el cual será mayor para quienes sufrieron pérdida total de su vivienda y proporcional para daños menores.

“Si se perdió completamente la casa, pues el apoyo va a ser mayor. Si tuvieron afectaciones menores, pues entonces va a ser menor. Pero eso es producto del censo”, afirmó.

Aclaró que del segundo apoyo estarán informando cuándo llegará, “para que ustedes sepan, pues van a tener todo”.

Además del apoyo económico, confirmó la entrega de enseres, bienes básicos perdidos y se repondrán estufas, refrigeradores, colchones y otros artículos esenciales para el hogar que hayan sido dañados o arrastrados por la inundación.

Afirmó que se atenderán escuelas, clínicas y nada se va a quedar sin arreglo, después de las afectaciones que hubo por las intensas lluvias.

“Vamos a arreglar las escuelas, las clínicas, todo, nada se va a quedar sin arreglo, poco a poquito vamos a ir saliendo adelante y me voy a poner de acuerdo con el gobernador para regresar aquí en un tiempo para ver cómo va y supervisar”, aseveró.

En tanto, el gobernador Alejandro Armenta agradeció el respaldo continuo del Gobierno Federal y la presencia de la presidenta en la zona de desastre, como una señal de esperanza y una ruptura con el abandono histórico, tal como lo expresaron pobladores en otras reuniones.

El mandatario estatal reconoció el trabajo conjunto de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluyendo el Ejército y la Marina, quienes han sido fundamentales en las labores de auxilio, limpieza y apertura de caminos en municipios como Pantepec, donde la crecida del río provocó daños severos en infraestructura y viviendas.

