Detienen al director de Turismo de Chiautzingo por violación equiparada contra dos menores

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la detención de Leonardo Arista Pérez, quien se desempeñaba como director de Turismo del municipio de Chiautzingo al momento de su captura, por el delito de violación equiparada en agravio de dos sobrinas, ambas menores de edad.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), el también conocido como El Poeta del Puebla fue aprehendido alrededor de las 13 horas del martes. Hasta el cierre de esta edición, el imputado fue puesto a disposición de un juez de control en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan.

Según la denuncia presentada por la madre de las víctimas, de 15 años, los hechos ocurrieron en mayo de 2024. Tras integrar la investigación inicial y reunir los primeros indicios, el Ministerio Público solicitó y obtuvo del juez la orden de aprehensión correspondiente.

Será en las próximas horas cuando se defina su situación jurídica. Ante estos hechos, el ayuntamiento de Chiautzingo aseguró que colabora con las autoridades ministeriales para el esclarecimiento del caso y reiteró su disposición a facilitar la investigación.

La administración municipal precisó que, al inicio de la gestión en 2024, a Leonardo Arista Pérez se le solicitó la carta de no antecedentes penales como parte del proceso de integración del gabinete.

Durante una sesión extraordinaria del cabildo, se determinó la separación temporal de Arista Pérez del cargo mientras se desarrolla el proceso judicial. En las próximas horas, el juez de control definirá si es vinculado a proceso y qué medidas cautelares se le impondrán.

