Arranque tranquilo de la elección en la ciudad de Puebla, reporta Rafael Cañedo, candidato de MC a edil

El arranque de la elección en la ciudad de Puebla ha sido tranquilo, aseguró Rafael Cañedo Carrión, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de la capital poblana. En una entrevista realizada la mañana de este domingo, Cañedo Carrión destacó que, en general, la jornada electoral comenzó sin mayores incidentes.

El candidato mencionó que solo se le ha reportado un conato de bronca en la colonia Xonaca, donde se enfrentaron simpatizantes de los partidos Morena y PAN. A pesar de este incidente aislado, Cañedo enfatizó su esperanza de que la jornada transcurra en paz y sin violencia.

“Yo espero que conforme vaya pasando la jornada, verdaderamente la gente respete y, sobre todo, los partidos, que no haya acarreos, que no haya violencia. Estas elecciones son de los ciudadanos, no podemos permitir que cualquier persona violente”, declaró el candidato de MC.